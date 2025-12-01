Белослава Кръстева първа при жените на Европейското по ускорен шахмат

Българката Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на Европейското първенство по ускорен шахмат в Косово с награден фонд 40 хиляди евро.

Кръстева събра 7,0 точки след 11 изиграни партии по швейцарската система с 15-минутна контрола и добавяне от 10 секунди на изигран ход, като се нареди на 61-о място в откритата надпревара.

Шампион стана гросмайстор Паулиус Пултиневичиус (Литва) с 10,0 точки, пред Леван Панцулая (Грузия) и Даниел Дарда (Белгия) с по 9,0 точки. Най-добре от българите при мъжете се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който завърши на 30-о място със 7,5 точки.

Георгиев се класира втори във възрастовата група над 50 години, в която победител стана Василий Иванчук (Украйна) с 8,5 точки.

В турнира по ускорен шахмат се включиха 374 играчи.

Кирил Георгиев беше най-добър в своята възрастова група на Европейското първенство по блиц с награден фонд 25 хиляди евро, също в Косово, в което се нареди на 29-о място в общото класиране с 9,0 точки от 13 партии с 3-минутна контрола и 2 добавени секунди на изигран ход, като изпревари Иванчук по допълнителни показатели.

Гросмайстор Джордън Ван Фореест (Нидерландия) стана континентален шампион на блиц с 11,0 точки, пред Едуардо Бонели (Испания) с 10,5 и Войтех Плат (Чехия) също с 10,5.

Белослава Кръстева се нареди на четвърто място при жените със 7,5 точки (93-а в общото класиране), а номер 1 при дамите стана Йохана Паасикангас (Финландия) с 8,0 точки.

370 шахматисти се включиха в турнира по блиц.