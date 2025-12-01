Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

Атланта Хоукс постигна трудна победа със 142:134 срещу Филаделфия 76ърс след две продължения. Джейлън Джонсън отбеляза три тройки във втората добавена част, с които осигури победата за „ястребите“. Мачът беляза и завръщането на Джоел Ембийд след близо месец отсъствие и беше едва шестото му участие от началото на сезона, след като пропусна края на миналата кампания заради контузия.

Джонсън беше ключов за своя отбор с 41 точки, 7 асистенции и 14 борби, а Никейл Алекзандър-Уокър не остана далеч зад него с 34 точки, 7 асистенции и 8 борби. Дайсън Даниелс беше близо до трипъл-дабъл със 17 точки, 8 асистенции и 9 борби.

CAREER NIGHT FOR JALEN JOHNSON!



🔥 41 PTS (career-high)

🔥 14 REB

🔥 7 AST

🔥 4 3PM



He leads the Hawks to the double OT victory. pic.twitter.com/RsHFwoQdAs — NBA (@NBA) December 1, 2025

Тайрийз Макси беше най-резултатен в срещата с 44 точки за Филаделфия, към които добави 9 асистенции и 7 борби. Куентин Граймс се отчете с дабъл-дабъл 28 точки и 10 борби, влизайки от пейката, а Джоел Ембийд остана с 18 точки в първия си мач след завръщането си.