Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

  • 1 дек 2025 | 11:50
  • 351
  • 0
Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

Атланта Хоукс постигна трудна победа със 142:134 срещу Филаделфия 76ърс след две продължения. Джейлън Джонсън отбеляза три тройки във втората добавена част, с които осигури победата за „ястребите“. Мачът беляза и завръщането на Джоел Ембийд след близо месец отсъствие и беше едва шестото му участие от началото на сезона, след като пропусна края на миналата кампания заради контузия.

Джонсън беше ключов за своя отбор с 41 точки, 7 асистенции и 14 борби, а Никейл Алекзандър-Уокър не остана далеч зад него с 34 точки, 7 асистенции и 8 борби. Дайсън Даниелс беше близо до трипъл-дабъл със 17 точки, 8 асистенции и 9 борби.

Тайрийз Макси беше най-резултатен в срещата с 44 точки за Филаделфия, към които добави 9 асистенции и 7 борби. Куентин Граймс се отчете с дабъл-дабъл 28 точки и 10 борби, влизайки от пейката, а Джоел Ембийд остана с 18 точки в първия си мач след завръщането си.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 1 дек 2025 | 06:39
  • 5512
  • 0
Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

  • 30 ное 2025 | 11:14
  • 1090
  • 0
Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

  • 30 ное 2025 | 04:58
  • 2138
  • 0
Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

  • 29 ное 2025 | 20:41
  • 848
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1287
  • 1
Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

  • 29 ное 2025 | 13:03
  • 1309
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 11548
  • 16
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 148207
  • 149
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 16580
  • 10
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 7461
  • 13
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 5131
  • 7
Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

  • 1 дек 2025 | 11:27
  • 2840
  • 2