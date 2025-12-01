Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

Започва гласуването в традиционната анкета “Спортист на годината“. Тя се провежда сред спортните журналисти, но феновете също ще могат да изберат своя фаворит в категорията “Вот на публиката”. Анкетата на спортните запалянковци ще бъде достъпна за всички онлайн на сайта на анкетата sportistnagodinata.bg до 20 декември 2025 г. (включително). Събралият най-много гласове спортист ще спечели приза „Избор на публиката“.

Иначе действащите спортни журналисти ще определят носителите на най-престижните спортни награди в България за 2025 г. в категориите „Спортист на годината“, Отбор на годината“ и „Спортист с увреждания на годината“.

"Спортист на годината" се организира от Българската асоциация на спортните журналисти. Асоциацията ще гарантира и максималната достоверност и коректност на вота. Това е 68-ото издание на анкетата, в която традиционно спортните журналисти избират лауреатите на най-престижните спортни награди в България. Първата официална анкета е проведена през 1958 г.

Според регламента представителите на медиите гласуват за 10 спортисти в категория „Спортист на годината“, подреждайки ги от първо до десето място в своята анкета. Гласуващите могат да номинират атлети от индивидуален спорт и самостоятелни спортисти от който и да е отборен спорт или отбор, чийто състав е с равностойни състезатели. В останалите две категории – „Отбор на годината“ и „Спортист на годината с увреждания“, журналистите имат право да гласуват само за един отбор и състезател, на които ще бъдат присъдени по 10 точки.