Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

  • 1 дек 2025 | 09:53
  • 128
  • 0
Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

Започва гласуването в традиционната анкета “Спортист на годината“. Тя се провежда сред спортните журналисти, но феновете също ще могат да изберат своя фаворит в категорията “Вот на публиката”. Анкетата на спортните запалянковци ще бъде достъпна за всички онлайн на сайта на анкетата sportistnagodinata.bg до 20 декември 2025 г. (включително). Събралият най-много гласове спортист ще спечели приза „Избор на публиката“.

Иначе действащите спортни журналисти ще определят носителите на най-престижните спортни награди в България за 2025 г. в категориите „Спортист на годината“, Отбор на годината“ и „Спортист с увреждания на годината“.

"Спортист на годината" се организира от Българската асоциация на спортните журналисти. Асоциацията ще гарантира и максималната достоверност и коректност на вота. Това е 68-ото издание на анкетата, в която традиционно спортните журналисти избират лауреатите на най-престижните спортни награди в България. Първата официална анкета е проведена през 1958 г.

Според регламента представителите на медиите гласуват за 10 спортисти в категория „Спортист на годината“, подреждайки ги от първо до десето място в своята анкета. Гласуващите могат да номинират атлети от индивидуален спорт и самостоятелни спортисти от който и да е отборен спорт или отбор, чийто състав е с равностойни състезатели. В останалите две категории – „Отбор на годината“ и „Спортист на годината с увреждания“, журналистите имат право да гласуват само за един отбор и състезател, на които ще бъдат присъдени по 10 точки.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

  • 30 ное 2025 | 23:00
  • 10720
  • 0
Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

  • 30 ное 2025 | 19:06
  • 836
  • 0
Девойките на България спечелиха европейското издание на турнира IHF Trophy

Девойките на България спечелиха европейското издание на турнира IHF Trophy

  • 30 ное 2025 | 18:20
  • 1340
  • 0
Министър-председателят Росен Желязков ще участва в церемония по представяне на колоездачната обиколка на Италия

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в церемония по представяне на колоездачната обиколка на Италия

  • 30 ное 2025 | 16:34
  • 702
  • 1
България постигна трета победа на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

България постигна трета победа на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

  • 30 ное 2025 | 15:48
  • 1009
  • 0
Никола Меицов се класира седми в турнира на сабя за кадети на Световната купа по фехтовка в Тунис

Никола Меицов се класира седми в турнира на сабя за кадети на Световната купа по фехтовка в Тунис

  • 30 ное 2025 | 12:17
  • 345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 133282
  • 117
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 9536
  • 4
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 121629
  • 640
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 35969
  • 265
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 49654
  • 36
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 30070
  • 207