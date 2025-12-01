Станка Златева: Зала "Диана" се превръща в световен център по борба

ала „Диана“ се превръща в световен център по борба, обяви Станка Златева, президент на федерацията, в ефира на Би Ти Ви.

Дълги години, до 2019-а, залата бе европейски център и у нас идваха състезатели не само от цяла Европа, но и от други държави по света, за да се подготвят за големи първенства.

„Имахме разговори с Ненад Лалович, президент на Световната федерация по борба, поискахме, кандидатствахме, имаме разрешение, чакаме документите“, поясни най-успешната ни състезателка в женската борба.

Тя допълни, че откакто застана на поста преди 8 месеца, доста промени са направени.

„Вече има по-голям интерес към борбата, няма състезание с по-малко от 250-300 деца – продължи петкратната световна и 6 пъти европейска шампионка. - Ходят навсякъде по турнири, това е правилният път, да израстват. Клубовете започнаха да работят и да се развиват, финансиране имаме за абсолютно всички възрасти за световни и европейски първенства, а не както преди – отиваш на европейско, например, казват ти: „Не ставаш“ и приключваш годината. Освен това всичко се подреди по най-добрия начин – имаме хотел, бази, финансиране, купихме два буса за националните отбори, имаме първенства – тази година посрещнахме световно, догодина две европейски за възраст до 15 години и до 17 години...“

Тя допълни, че за тази година бюджетът е 3,2 млн. лв, а за догодина предстои да бъде защитен.

„Доста дългове, борчове и глоби изплатихме, всичко беше ошушкано до дупка – продължи президентът на федерацията. - Но горе-долу се справихме. Важното е, че нещата се подреждат...Тази година имаме 14 медала от състезателите в десетката по борба на България, без тези бойкотиращите. На всяка възраст имаме по 2-3 медала. При малките расте хубаво поколение, въпрос на време е.... В началото имаше напрежение, докато се напаснат с нови треньори, но мисля, че догодина ще сме на друго ниво.“

Тя коментира и казуса със състезателите на ЦСКА, които отказаха да се включат в подготовката с националния отбор.

„Те не бойкотират мен, а себе си – категорична е шампионката. - Борци винаги ще има, както и недоволни. Но когато си във върхова форма и не отидеш на първенство, загубата е за самия теб. Преди 2-3 седмици решиха да подпишат някакви договори, да ги хвърлят във федерацията, като си мислили, че подписват тези за 2026 година. Но им беше обяснено, че още не е дошла новата година, не е минал шампионатът, а и нямаме бюджет за 2026 -а. Когато всичко това мине и получат покани за националния отбор, тогава ще видим кой ще е на договор, кой не и кой, разбира се, ще дойде.“

И допълни, че отсега е рано да се говори за олимпиадата през 2028-а.

„Малко трябва да поработим – каза Станка Златева. - При жените сме с 2 състезателки - Юлияна Янева, е от Ямбол, и аз съм тръгнала от този клуб в Ямбол. Биляна Дудова също. Тази година тя остана на косъм от медала на световното. При младите момичета има вече такива, които ще влязат при жените. Но им трябва доста опит. При мъжете в свободния стил - имаме Магомед Рамазанов, брат му и има още няколко момчета. За съжаление българите са един-двама, Микяй Наим и Георги Иванов. Там е трудно. В класическия стил ще видим дали ще искат или не да се готвят по програмата на националните отбори, ще разберем догодина."

А на въпрос дали борбата е спорт или бизнес шампионката отвърна: „Въпрос на гледна точка – каза тя тя. - За много хора е спорт, за други бизнес. Ето, аз се отказах като състезател и инвестирам в борбата, както всички други клубове – в зали, тепих, бусове, плащаш наеми, отопление, инвестираш в тези деца. Това е инвестиция, това е спорт. Когато си на гърба на другите и печелиш, това вече е бизнес...“

снимка: БФ Борба