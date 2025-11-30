Популярни
  Селта
  2. Селта
  Главоболието на Селта от Разград се прехвърли и в Ла Лига

Главоболието на Селта от Разград се прехвърли и в Ла Лига

  • 30 ное 2025 | 21:37
  • 904
  • 0
Главоболието на Селта от Разград се прехвърли и в Ла Лига

След като преди дни загуби от Лудогорец в Лига Европа, тимът на Селта допусна ново поражение. Този път отборът отстъпи с 0:1 на Еспаньол като домакин в мач от 14-тия кръг на Ла Лига. Кике Гарсия заби единствения гол в 86-ата минута, като в случая и вратарят Йонуц Раду не реагира добре.

Това е трета загуба за състава от Галисия в последните четири срещи във всички турнири, като той е в средата на класирането. Трите точки пък изкачиха Еспаньол до пето място.

Селта направи далеч по-силно първо полувреме, в което каталунците отправиха само един удар към вратата. След това ролите се размениха, а попадението в края реши изхода на мача.

Следващия уикенд Селта ще излезе срещу Реал Мадрид на “Бернабеу”, а Еспаньол ще е домакин на Райо Валекано. Преди това през седмицата и двата отбора имат двубои от турнира за Купата на краля.

