Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

Шумен 61 надделя над защитаващия титлата си Локомотив (Горна Оряховица) с 25:22 (14:7) във Велико Търново в среща от деветия кръг на мъжкото хандбално първенство. Двубоят беше повторение на мача за титлата от миналия сезон.Шампионите допуснаха първа загуба за сезона, а двата отбора ще зимуват с по 16 точки на върха на класирането след есенния дял от редовния сезон.

Шуменци взеха аванс от 6:3 в 13-ата минута след три поредни гола, а в последствие направиха серия от пет безответни попадения, за да дръпнат с 13:6 малко преди края на първото полувреме. Силни изяви в тези минути имаше вратарят на вицешампионите Емилиян Стефанов, които направи доста спасявания.

Гостите стартираха по-добре и след почивката и в 46-ата минута увеличиха преднината си до 21:12, с което до голяма степен предрешиха двубоя. Локомотивци опитаха да реализират обрат, но нямаха и късмет, като удариха седем греди през втората част и общо десет в мача. „Железничарите“ все пак успяха да направят добра серия от 8:3 в последните десетина минути, но това стигна само за по-почетна загуба. Енгинджан Сали беше най-резултатен за победителите със 7 гола, а за локомотивци с 5 попадения се отличи Владислав Йоргов.