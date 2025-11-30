Популярни
Алис Робинсън - най-успешната алпийка извън Европа и Северна Америка

  • 30 ное 2025 | 10:39
  • 504
  • 0
Алис Робинсън - най-успешната алпийка извън Европа и Северна Америка

Дори липсата на увереност и чувството, че няма контрол върху склона, не успяха да спрат Алис Робинсън да влезе в историята в Копър Маунтин в събота.

Категорична победа на Алис Робинсън в САЩ
Категорична победа на Алис Робинсън в САЩ

Робинсън доминира в гигантския слалом под слънцето в Колорадо, като записа най-добро време в първия манш и равно най-добро време във втория, за да завърши с почти секунда преднина пред всички. На подиума се качиха Юлия Шайб (+ 0.96 сек.) и Теа Луиз Стернесунд (+1.08 сек.).

С петата си победа за Световната купа Робинсън подобри рекорда на сънародничката си Клаудия Риглер и стана най-успешната жена алпийска скиорка в историята от държава извън Европа и Северна Америка.

„Не знаех това, но е много яко“, каза Робинсън за историческия си подвиг. „За мен винаги е нещо специално да представям Нова Зеландия, особено в спорт като алпийските ски, доминиран от Северна Америка и Европа. Много се гордея с това.

Честно казано изобщо не се чувствах уверена преди тази надпревара, затова съм горда, че се доверих на инстинкта си и карах така, както искам“, сподели родената в Сидни състезателка.

„Чувствах се ужасно след Зьолден и преди често оставях слабото предишно представяне да повлияе на следващото. Днес исках да си докажа, че, окей, Зьолден не беше добре, но можеш да се изправиш и да караш — това не означава, че няма да караш добре днес.“

И тя наистина кара отлично — въпреки меката писта след нощния снеговалеж и високата надморска височина над 3000 метра.

„Беше ден с два напълно различни манша“, каза Робинсън. „В първия бях в пълен контрол и много гладка, а във втория чувствах, че постоянно се спасявам от падане. Бях шокирана, когато видях големия зелен светлинен сигнал на финала. Имах огромни очаквания за този ден, защото знам какво нося в себе си“, каза 29-годишната състезателка. След като експериментира със ските си за първия манш, Стернесунд беше ядосана, въпреки че завърши пета, описвайки го като „неделна разходка“, както го наричат в Норвегия — караш без да натискаш.

Тя смени ските за втория манш и това се отплати. С динамично каране тя излезе временно начело и успя да изпревари Сара Хектор (четвърта) и Лена Дюр, която от четвърта стана шеста, но въпреки това записа най-добрия резултат в гигантски слалом в кариерата си.

„Много се радвам, че се осмелих да сменя ските“, каза Стернесунд. „Разбира се, далеч е от перфектно, но съм много щастлива, че беше достатъчно за подиум.“

