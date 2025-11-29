Уникално в света: Реал Мадрид пуска ексклузивна колекция от диаманти

Популярни
  29 ное 2025 | 12:05
След като откри „Бернабеу Маркет“ точно в навечерието на празниците, Реал Мадрид изненадва феновете си с още една премиера. Клубът от испанската столица ще пусне на пазара диаманти. Компанията Brilianto постигна споразумение с Реал Мадрид, за да отпразнува 123-тата си годишнина с колекция, която е колкото ексклузивна, толкова и оригинална!

Звучи като научна фантастика, но колекцията от диаманти е произведена от тревата на стадион „Бернабеу“. Диамантите са алотропни въглеродни минерали, които се срещат естествено в земята, но могат да бъдат създадени и в лаборатория чрез имплантиране на „семе“ от диамант и постепенно отглеждане до синтетичен такъв.

„Диамантите от специалното издание „123-та годишнина“ и „Колието с диаманти Crest“ са получени директно от терена на стадион „Бернабеу“. Тези диаманти са създадени от въглерод, извлечен от тревата на емблематичния стадион, след внимателно събиране на пробата и вакуумно запечатване“, пише вестник AS.

След прецизна обработка резултатът е бижу, което запазва чистотата на диаманта, носейки същевременно герба на Реал Мадрид.

Колекцията включва няколко уникални бижута от 18-каратово жълто и бяло злато, със специален акцент върху тези, които се отнасят до всяка от 15-е Шампионски лиги, спечелени от клуба през неговата история (от 1956 до 2024 г.).

„Връзка със страстта, историята и най-запомнящите се моменти на Реал Мадрид. И ексклузивна колекция, която превръща историята във вечност“, гласи посланието на промоционалната кампания на лидера в Ла Лига.

Представянето в хотел Forbes House беше огромен успех. Тези уникални бижута вече са търсени по целия свят. „И на 10 декември ще бъдем тук за мача Реал Мадрид – Манчестър Сити“, обявява Brilianto.

„Теренът на Бернабеу е диамант и никой вече не може да се съмнява в тов", заключава AS.

