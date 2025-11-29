Популярни
Една от надеждите на САЩ за медал в Милано-Кортина аут до края на сезона

  29 ное 2025
Една от надеждите на САЩ за медал в Милано-Кортина аут до края на сезона

Американската състезателка по ски-алпийски дисциплини Лорън Макуга, една от големите надежди на САЩ за медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина догодина, ще пропусне остатъка от сезона, след като получи контузия на коляното по време на тренировка в Копър Маунтин, Колорадо, съобщиха от американския ски отбор.

Три американски сестри мечтаят за Зимните олимпийски игри
Три американски сестри мечтаят за Зимните олимпийски игри

23-годишната Макуга, която спечели бронзов медал в супергигантския слалом на световното първенство през февруари 2025 г. в австрийския курорт Заалбах, получи контузията, докато се готвеше за старта на сезона на Световната купа 2025-26.

Тя завърши миналия сезон на четвърто място в света на спускане и шесто в супергигантския слалом.

„Лорън Макуга падна по време на тренировка в петък сутринта и контузи дясното си коляно, което ще изисква операция“, написа американският ски отбор в социалните медии.

„Тя ще пропусне остатъка от сезона. Знаем, че ще се върне по-силна.“

Макуга и сестрите ѝ Сам и Али се бореха да се състезават в три отделни дисциплини на Олимпийските игри.

