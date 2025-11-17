Три американски сестри мечтаят за Зимните олимпийски игри

Сестрите Макуга, три от изгряващите американски звезди, се стремят да участват в три отделни дисциплини на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, съобщава агенция Ройтерс.

Най-голямата, 24-годишната Сам, е състезателка по ски скокове, 23-годишната Лорън в алпийските ски, а 22-годишната Али беше обявена за новобранец на годината на ФИС за 2023 година в бабуните.

„Имаме късмет, че сме в различни дисциплини“, каза Лорън, която стана най-младата медалистка от Световно първенство в скоростните дисциплини от 12 години насам, след като взе бронз в супергигантския слалом през февруари.

Монополи е било забранено в домакинството, тъй като фигурите „летяха“, обясни бащата Дан Макуга, докато игра по време на празниците веднъж се разгорещява толкова много, че един от братовчедите на семейство Макуга е хвърлен в коледна елха.

„Те караха шейни в задния двор и се караха кой ще стигне най-далеч“, спомня си баща им.

Семейните борби обаче приключват на пистите, където и тримата са най-големите си поддръжници, заедно с по-малкия брат Дан, на 20 години, който също тренира алпийски ски.

„Не мога да си представя да предприема това пътешествие без тях и мисля, че е предимство пред всички останали“, казва Сам, която за първи път влезе в американския ски отбор през 2019 година.

„Моите братя и сестри са с мен и дори не се състезаваме един срещу друг. Просто се подкрепяме взаимно от все сърце“, добави тя.

Израснали в зимния спортен рай Парк Сити в Юта, майка им Ейми, водела цветно кодирана електронна таблица, за да следи състезанията им - практика, която тя продължава, докато те се състезават в различни страни и часови зони.

„Те пасват на спорта си по всякакви начини, така че е наистина перфектно. Искам да кажа, че това наложи много логистични усилия“, заяви Ейми.

Тази логистика ще се усложни, ако и трите се класират за Игрите, като събитията им са разпръснати в три различни града в Северна Италия. Квалификационният период за трите спорта приключва в средата на януари.

„Ще ни трябват две коли под наем“, каза Ейми.

Те няма да са първите братя и сестри, които ще участват на Зимни игри: трите канадски сестри Дюфур-Лапоан се състезаваха в женския бабуни през 2014-а, като Жюстин и Клое взеха съответно злато и сребро.

Това, че се състезават в три различни дисциплини обаче, ги отличава.

„Когато бяхме по-малки, говорехме за Олимпийските игри и си казвахме: „О, колко е яко да ги гледам“, но никога не беше „О, ще отида на Олимпийските игри“, каза Али, която има два подиума на Световната купа. „После изведнъж всички си казахме: чакайте, сега е някак реалистично за всички нас“, добави тя.