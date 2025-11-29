Популярни
Седем гранда могат да откупят Гираси

  • 29 ное 2025 | 03:35
Седем гранда могат да откупят Гираси

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси има клауза за освобождаване от 50 млн евро, която влиза в сила през лятото на 2026 г. Тази клауза обаче важи само за Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Сити, Ливърпул, Челси, Арсенал и Манчестър Юнайтед, твърди Sky Sport Germany.

Според източника, 29-годишният футболист иска да печели трофеи, така че ще базира решението си на представянето си в Борусия (Дортмунд) и ще обмисля само трансфер в топ клуб. Гираси преди това отказа годишна заплата от 20 млн евро, предложена от Ал-Хилал.

Този сезон Гираси е участвал в 17 мача във всички състезания, отбелязвайки девет гола и давайки четири асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност към момента възлиза на 45 млн евро.

