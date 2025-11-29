Служителка на Челси призна за измама над 200 хиляди евро

Служителка на Челси се призна за виновна в съда за измама в размер на над 200 000 британски лири (около 235 000 евро). 39-годишната Клеър Уолш, която е заемала длъжността асистент-мениджър на касата, е злоупотребила със служебното си положение, за да присвои общо 208 520 лири за лична облага.

Според обвинителния акт, представен в Уестминстърския магистратски съд, незаконните действия са извършвани в продължение на повече от четири години – в периода между 8 юни 2019 г. и 23 октомври 2023 г. Уолш е използвала достъпа си до клубните финанси, за да осъществи мащабната измама.

🚨BREAKING: Ex karyawan Chelsea, Claire Walsh mengaku bersalah atas penipuan £208.521 dengan menyalahgunakan posisinya sebagai asisten bendahara.



Sebelum dipecat, dia sudah bekerja selama 20 tahun & kini menunggu hukuman di Pengadilan Crown Isleworth. [✍️ @Matt_Law_DT] pic.twitter.com/7chlkePa0G — AllAbout Sport News 🇮🇩 (@allaboutnews06) November 28, 2025

Признавайки вината си, Уолш е изслушала решението на магистрат Кийрън О'Донъл, който е постановил случаят да бъде прехвърлен към по-висша инстанция.

Сега Клеър Уолш очаква да бъде определена дата за произнасянето на нейната присъда, което ще се състои в Кралския съд в Айзълуърт. Прехвърлянето на делото към по-висша инстанция предполага, че я очаква по-сериозно наказание заради размера на финансовата злоупотреба.