Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Служителка на Челси призна за измама над 200 хиляди евро

Служителка на Челси призна за измама над 200 хиляди евро

  • 29 ное 2025 | 02:05
  • 354
  • 0
Служителка на Челси призна за измама над 200 хиляди евро

Служителка на Челси се призна за виновна в съда за измама в размер на над 200 000 британски лири (около 235 000 евро). 39-годишната Клеър Уолш, която е заемала длъжността асистент-мениджър на касата, е злоупотребила със служебното си положение, за да присвои общо 208 520 лири за лична облага.

Според обвинителния акт, представен в Уестминстърския магистратски съд, незаконните действия са извършвани в продължение на повече от четири години – в периода между 8 юни 2019 г. и 23 октомври 2023 г. Уолш е използвала достъпа си до клубните финанси, за да осъществи мащабната измама.

Признавайки вината си, Уолш е изслушала решението на магистрат Кийрън О'Донъл, който е постановил случаят да бъде прехвърлен към по-висша инстанция.

Сега Клеър Уолш очаква да бъде определена дата за произнасянето на нейната присъда, което ще се състои в Кралския съд в Айзълуърт. Прехвърлянето на делото към по-висша инстанция предполага, че я очаква по-сериозно наказание заради размера на финансовата злоупотреба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Оксфорд и Кръстев изплуваха на спасителния бряг

Оксфорд и Кръстев изплуваха на спасителния бряг

  • 29 ное 2025 | 01:27
  • 671
  • 0
Хетафе излъга Елче и се върна към победите

Хетафе излъга Елче и се върна към победите

  • 29 ное 2025 | 00:27
  • 476
  • 0
Четвърта поредна победа прати Рен в топ 4

Четвърта поредна победа прати Рен в топ 4

  • 29 ное 2025 | 00:13
  • 578
  • 1
Комо удари новак и се изравни с Интер

Комо удари новак и се изравни с Интер

  • 28 ное 2025 | 23:57
  • 1784
  • 0
Мьонхенгладбах и Лайпциг се занулиха

Мьонхенгладбах и Лайпциг се занулиха

  • 28 ное 2025 | 23:31
  • 923
  • 0
Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

  • 28 ное 2025 | 23:01
  • 944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 28471
  • 64
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 18331
  • 19
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 23354
  • 110
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 22856
  • 48
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 35781
  • 33
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 15001
  • 13