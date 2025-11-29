Служителка на Челси призна за измама над 200 хиляди евро

Служителка на Челси се призна за виновна в съда за измама в размер на над 200 000 британски лири (около 235 000 евро). 39-годишната Клеър Уолш, която е заемала длъжността асистент-мениджър на касата, е злоупотребила със служебното си положение, за да присвои общо 208 520 лири за лична облага.
Според обвинителния акт, представен в Уестминстърския магистратски съд, незаконните действия са извършвани в продължение на повече от четири години – в периода между 8 юни 2019 г. и 23 октомври 2023 г. Уолш е използвала достъпа си до клубните финанси, за да осъществи мащабната измама.
Признавайки вината си, Уолш е изслушала решението на магистрат Кийрън О'Донъл, който е постановил случаят да бъде прехвърлен към по-висша инстанция.
Сега Клеър Уолш очаква да бъде определена дата за произнасянето на нейната присъда, което ще се състои в Кралския съд в Айзълуърт. Прехвърлянето на делото към по-висша инстанция предполага, че я очаква по-сериозно наказание заради размера на финансовата злоупотреба.