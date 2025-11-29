Популярни
  3. Джеко с тежки думи: Ние сме пълен провал

Джеко с тежки думи: Ние сме пълен провал

  • 29 ное 2025 | 01:48
Настоящата ситуация във Фиорентина е истински кошмар. Клубът не е постигнал нито една победа в последните си дванадесет мача в Серия А, а в Лигата на конференциите има само две победи, постигнати в началото на надпреварата. В изявление пред „Sky Sports“ нападателят Един Джеко беше безкомпромисен в анализа си и каза тежки думи като оценка за представянето на отбора, чиято фланелка носи през настоящия сезон.

“Ние сме пълен провал. Играем зле и може би не заслужаваме да носим тази фланелка. Но феновете трябва да ни помогнат, не могат да ни освиркват всеки път, когато загубим топката”, каза Джеко.

Босненският национал, който през този сезон е отбелязал само един гол за Фиорентина, подсили призива си за обединение. Той подчерта, че отборът се нуждае от повече подкрепа по време на мачовете, защото играчите трудно могат да се измъкнат сами от тежката ситуация.

