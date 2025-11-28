Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

  • 28 ное 2025 | 18:11
  • 110
  • 0
Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

Ла Лига подписа нов договор за телевизионните права за периода 2027-2032 г. Удължено бе партньорството с Moviestar+ и DAZN. Сделката е по-добра финансово от предишната, но испанското първенство остава далеч от английската Висшата лига.

Новият договор е на обща стойност 5.25 милиарда евро за пет години. Това е 6-процентно увеличение в сравнение с предишния. Сделката може да достигне 6 милиарда с някои допълнителни пакети. Според “Марка” контрактът е бил одобрен от всички клубове в първите две дивизии на Испания освен Реал Мадрид.

За сравнение, Премиър Лийг има договор за телевизионните права до 2028 г., според който английските клубове взимат по 1.6 милиарда евро на сезон, което е с 550 милиона повече за всяка година или 35%. Според “Кикер” правата за Бундеслигата са продадени за 1.345 милиарда евро.

Италианската Серия А е по-зле от Ла Лига, като там взимат по 900 милиона евро на сезон. Във Франция пък положението е тежко, след като договорът с DAZN бе прекратен и не се стигна до нов контракт с нито един разпространител и Лига 1 създаде собствена платформа, чрез която да продава мачовете.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

  • 28 ное 2025 | 13:38
  • 2190
  • 3
Съотборник контузи Иско по нелеп начин

Съотборник контузи Иско по нелеп начин

  • 28 ное 2025 | 12:57
  • 984
  • 0
Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

  • 28 ное 2025 | 12:30
  • 1026
  • 1
Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

  • 28 ное 2025 | 12:25
  • 9399
  • 11
Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

  • 28 ное 2025 | 11:47
  • 1229
  • 0
Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

  • 28 ное 2025 | 11:27
  • 8558
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

  • 28 ное 2025 | 18:21
  • 4315
  • 2
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 11882
  • 39
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 12644
  • 32
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 18944
  • 20
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 12524
  • 9
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 5676
  • 5