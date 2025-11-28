Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

Ла Лига подписа нов договор за телевизионните права за периода 2027-2032 г. Удължено бе партньорството с Moviestar+ и DAZN. Сделката е по-добра финансово от предишната, но испанското първенство остава далеч от английската Висшата лига.

Новият договор е на обща стойност 5.25 милиарда евро за пет години. Това е 6-процентно увеличение в сравнение с предишния. Сделката може да достигне 6 милиарда с някои допълнителни пакети. Според “Марка” контрактът е бил одобрен от всички клубове в първите две дивизии на Испания освен Реал Мадрид.

За сравнение, Премиър Лийг има договор за телевизионните права до 2028 г., според който английските клубове взимат по 1.6 милиарда евро на сезон, което е с 550 милиона повече за всяка година или 35%. Според “Кикер” правата за Бундеслигата са продадени за 1.345 милиарда евро.

Италианската Серия А е по-зле от Ла Лига, като там взимат по 900 милиона евро на сезон. Във Франция пък положението е тежко, след като договорът с DAZN бе прекратен и не се стигна до нов контракт с нито един разпространител и Лига 1 създаде собствена платформа, чрез която да продава мачовете.