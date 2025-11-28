Беше изтеглен жребият за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

Днес, 28 ноември, в Амфитеатралната зала на НФБ бе изтеглен жребият за предстоящия Коледен детски футболен турнир, който Зоналният съвет на БФС – София организира на 13 и 14 декември. Надпреварата ще протече под мотото „Червен картон за агресията: Играй с любов, подкрепяй с уважение!“ и поставя началото на мащабна национална инициатива срещу агресията във футбола – както на терена, така и извън него.

Кампанията е насочена към насърчаване на феърплея, честната игра и уважението между всички участници в играта: състезатели, треньори, клубове, съдии, официални лица, родители и зрители.

„Коледният турнир е чудесна възможност да напомним, че футболът е игра, която обединява. Децата са най-добрият пример за чистата страна на спорта, а нашата задача е да ги подкрепим, като изградим среда на уважение, подкрепа и положителни емоции. Важно е да разберат, че феърплеят е първата стъпка към големия футбол“, заяви Лъчезар Димов, директор развитие на Детско-юношеския футбол към БФС.

Събитието бе открито от председателя на Зоналния съвет на БФС – София Антони Здравков, а в специални гости и посланици на турнира се превърнаха младежките национали Борислав Рупанов и Роберто Райчев.

Тази година надпреварата събира 26 отбора и повече от 400 деца, родени през 2018 г., които ще се впуснат в два дни, изпълнени с футболни емоции и празнично настроение.

Децата, представители на клубовете, имаха честта лично да изтеглят жребия и да определят групите за турнира, който ще се проведе в спортната зала ДИТ в столичния квартал Драгалевци. Организаторите са подготвили празнична атмосфера, множество изненади и специални моменти, за да превърнат състезанието в незабравим празник за всички малки футболисти и техните семейства.

Българският футболен съюз приканва всички участници и гости да се включат с подкрепа и добър пример, за да изпратим годината с футбол, усмивки и позитивна енергия.