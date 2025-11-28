Популярни
  • 28 ное 2025 | 17:15
България е сред най-силно представените на конгреса на Европейската федерация

Българската делегация е сред най-силно представените на 31-вия конгрес на Европейската федерация по гимнастика, който започна в Прага. Страната ни участва с общо шестима кандидати за различни управленски и технически структури – едно от най-значимите присъствия в организацията тази година.

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев води родния екип, който вече е в чешката столица за началото на форума. Специален гост на конгреса е президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров.

Най-голям интерес предизвиква кандидатурата на олимпийския вицешампион от Атина 2004 и генерален секретар на федерацията Йордан Йовчев. Той се бори за място в Изпълнителния комитет, където за седем позиции има 19 кандидати.

Силно българско присъствие има и в техническите комисии. Международният съдия и преподавател в НСА „Васил Левски“ Илия Янев е номиниран за член на Техническия комитет по спортна гимнастика, а вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова – съдия от най-висока категория – е кандидат за Контролния орган.

Олимпийската бронзова медалистка от Рио 2016 Християна Тодорова се стреми към втори мандат в Техническия комитет по художествена гимнастика, след успешния период 2022–2025.

България има представители и в спортната аеробика и акробатика. Президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева и международният съдия Даниела Велчева ще се борят за място в съответните технически комисии.

Изборът за ръководните структури на Европейската гимнастика, както и за президент на организацията, ще се проведе в събота, на 29 ноември. За най-високия пост се състезават досегашният ръководител Фарид Гаибов и хърватинът Марио Вукоя.

