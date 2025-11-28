Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

  • 28 ное 2025 | 16:14
  • 343
  • 0
Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

Професионалният кикбоксьор Едуард Алексанян ще дебютира в тежка категория.

Възпитаникът на варненския тим "Dream" ще оглави бойната галавечер SENSHI 29 на 6-и декември в Двореца на културата и спорта във Варна. Боецът се завръща на ринга след година и половина пауза от състезателна дейност.

В студиото на "Sportal Fight Club" спортистът с прякор Мистър Екшън сподели, че е имал серия от контузии и здравословни проблеми, които са го държали далеч от ринга повече от година. Алексанян дори се е подложил на операция на крака.

Сега нокаутьорът е готов за завръщане и заяви уверено, че ще надделее в сблъсъка пред родна публика. Съперник на Алексанян ще бъде румънеца Мариуш Мунтуеану. Двамата са тренирали заедно по време на специализираните лагери на SENSHI за бойци в полутежка и тежка категория. Вижте какви впечатления има Алексанян за бъдещия му съперник и какво друго сподели той пред водещия Борис Тонев:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

  • 28 ное 2025 | 13:44
  • 446
  • 0
Всички бойци на MAX FIGHT 63 се справиха с кантара

Всички бойци на MAX FIGHT 63 се справиха с кантара

  • 28 ное 2025 | 11:13
  • 514
  • 0
Трима българи атакуват финали на Европейското по бокс днес

Трима българи атакуват финали на Европейското по бокс днес

  • 28 ное 2025 | 10:01
  • 2088
  • 2
Ивет Горанова отпадна на осминафиналите на Световното по карате в Египет

Ивет Горанова отпадна на осминафиналите на Световното по карате в Египет

  • 27 ное 2025 | 21:01
  • 1234
  • 1
Ивет Горанова се класира за осминафиналите на Световното по карате в Египет

Ивет Горанова се класира за осминафиналите на Световното по карате в Египет

  • 27 ное 2025 | 17:04
  • 1136
  • 0
Мартин Копривленски: Целя се в пълна доминация

Мартин Копривленски: Целя се в пълна доминация

  • 27 ное 2025 | 15:09
  • 5921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5481
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6614
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 863
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13161
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8777
  • 5
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2611
  • 0