Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

Професионалният кикбоксьор Едуард Алексанян ще дебютира в тежка категория.

Възпитаникът на варненския тим "Dream" ще оглави бойната галавечер SENSHI 29 на 6-и декември в Двореца на културата и спорта във Варна. Боецът се завръща на ринга след година и половина пауза от състезателна дейност.

В студиото на "Sportal Fight Club" спортистът с прякор Мистър Екшън сподели, че е имал серия от контузии и здравословни проблеми, които са го държали далеч от ринга повече от година. Алексанян дори се е подложил на операция на крака.

Сега нокаутьорът е готов за завръщане и заяви уверено, че ще надделее в сблъсъка пред родна публика. Съперник на Алексанян ще бъде румънеца Мариуш Мунтуеану. Двамата са тренирали заедно по време на специализираните лагери на SENSHI за бойци в полутежка и тежка категория. Вижте какви впечатления има Алексанян за бъдещия му съперник и какво друго сподели той пред водещия Борис Тонев: