  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

  • 28 ное 2025 | 16:03
Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

Елитът на бойните спортове ще получи признание на годишните награди "Златен пояс" 2025, съобщиха организаторите на церемонията.

Престижните награди ще бъдат връчени на 5 декември във Варна на бляскава галавечер. Отличени ще бъдат най-изявените състезатели и треньори в бойните спортове у нас за годината. Това ще се случи на националната церемония "Златен пояс" 2025, която се организира от Националната асоциация на бойните спортове в България (НАБС). Годишните награди ще се проведат в хотел Ensana Aquahouse в к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна от 19:00 часа.

Годишните награди "Златен пояс" целят да отдадат заслужена почит към онези състезатели и треньори, които със своя талант, дисциплина и устойчивост допринасят за развитието на бойните спортове и за отличното представяне на България на световните спортни форуми. В НАБС членуват 12 федерации, обединяващи над 40 000 спортисти и 476 клуба. В рамките на церемонията всяка от федерациите, членки на асоциацията, ще награди свои изявени бойци и треньори за постиженията им през годината.

Големият акцент на събитието ще бъде връчването на петте големи отличия "Златен пояс" 2025 в категориите:

·       "Най-добър спортист – мъже"

·       "Най-добър спортист – жени"

·       "Най-добър треньор"

·       "Ярка победа"

·       "Вярност на традициите"

Забележителните спортни постижения на българските състезатели по киокушин, кикбокс, сумо, самбо, канадска борба, джу джитсу, шотокан карате до, айкидо, таекуон-до, кудо, кендо и ушу още веднъж потвърждават силните позиции на страната ни в бойните спортове, издигайки я в световен мащаб. Това е основната мисия на НАБС, която асоциацията следва с организирането на церемонията "Златен пояс" вече осма поредна година.

