Спортните звезди все по-често избират Дубай

  • 28 ное 2025 | 15:53
През последното десетилетие Дубай се утвърди като новата световна столица на спортните знаменитости, измествайки традиционни убежища като Монако и Швейцария.

Все повече активни и пенсионирани звезди от различни спортове избират да живеят в луксозните райони на емирството. Този преход се дължи на комбинация от фактори, които надхвърлят само финансовите облекчения, превръщайки Дубай в стратегически избор за продължаване на кариерата или за спокоен живот след нея.

А съвсем спокойно могат да се чувстват и феновете на спортните залози в платформата на букмейкър №1 в България. Сайтът, който е добре познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, гарантира на своите клиенти сигурност и безопасна игра, редом с внушителен брой възможности за залог и разнообразие от пазари.

Но защо спортните звезди избират именно Дубай?

Данъчни предимства и финансова стратегия
Основната движеща сила за всеки високоплатен спортист е данъчната политика. В Обединените арабски емирства (ОАЕ) няма подоходен данък върху личните доходи, което позволява на професионалистите да запазят почти целия си доход от заплати, реклами и инвестиции. 

За спортисти, чиито кариери са кратки и приходите им са огромни, това е критично финансово предимство пред държави като Великобритания или Франция, където данъците могат да поглъщат значителна част от приходите им. Дубай не е просто място за живеене, а стратегическо решение за управление на богатството.

Лукс, сигурност и инфраструктура
Другият голям фактор е изключителното качество на живот. Дубай предлага несравнима луксозна инфраструктура, включваща елитни жилищни комплекси, луксозни вили на Палма Джумейра и модерни апартаменти, които отговарят на високите стандарти на мултимилионерите. 

Емирството е известно с изключително ниските си нива на престъпност и отличното ниво на сигурност, което е важно за знаменитости, търсещи спокойствие за семействата си. 

Освен това, градът инвестира сериозно в голф клубове, тенис академии и фитнес зали от световна класа, осигурявайки перфектни условия за поддържане на форма.

Спортните звезди, които наричат Дубай свой дом

Дубай се превърна в дом за редица големи имена от футбола, бойните и моторни спортове, тениса, голфа и снукъра. Легендата на Манчестър Юнайтед и бивш английски национал Рио Фърдинанд (горе, заедно със съпругата си Кейт) е сред последните, които се установиха там, често споделяйки в социалните мрежи кадри от луксозния си живот. Седемкратният световен шампион по снукър Рони О'Съливан (на снимката най-горе с дъщеря си Лили) открито заявява, че тренира и прекарва по-голямата част от времето си в емирството, възползвайки се от спокойния живот.

Тенис иконите и глобалният хъб
Дори тенис икони като Роджър Федерер и Новак Джокович поддържат силна връзка с Дубай. 

Федерер притежава имот, който използваше като тренировъчна база през зимните месеци, докато все още бе активен спортист. За тях Дубай е идеален глобален транспортен хъб, който позволява бързи и лесни пътувания до Европа, Азия и други части на света за участие в турнири. 

Други звезди, като Конър Макгрегър от UFC и множество бивши футболисти, също често пребивават или имат имоти в емирството. Всички те търсят комбинацията от лукс, дискретност и лесен достъп до всяка точка на света.

В заключение, Дубай предлага на спортистите перфектен "златен пакет": нулеви данъци, изключителна сигурност и ултралуксозен начин на живот, което го прави не просто дестинация, а стратегически избор за живот след края на кариерата или за поддържане на професионализма на най-високо ниво.

Резиденция vs. Постоянно живеене: Бизнес базата
Трябва да се отбележи, че за много от тези звезди Дубай функционира като стратегическа база, а не непременно като единствения им дом - въпреки че е обявен за техен официален данъчен резидент. 

За да се възползват от нулевите данъци, спортистите трябва да прекарват задължителния минимум дни (обикновено 183 дни) в емирството. Това превръща Дубай в удобен център за бизнес срещи, рекламни ангажименти и тренировъчни лагери, особено когато големите първенства и лиги са в междусезоние. 

Звезди като Рио Фърдинанд и Рони О'Съливан използват тази структура, за да гарантират финансовата си оптимизация, докато се наслаждават на луксозния и спокоен живот.

Сайт №1 за спортни залози в България напомня, че е удачно да се играе разумно и отговорно.

