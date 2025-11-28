Популярни
Българин влезе в Борда на Европейския крикет

  • 28 ное 2025 | 12:23
  • 282
  • 0
Българин влезе в Борда на Европейския крикет

Проф. Николай Колев беше избран с пълно единодушие за член на Борда на Европейската крикет асоциация (European Cricket Association – ECA) на годишния конгрес на организацията в Истанбул (Турция), съобщиха от Българската федерация по крикет (БФК), на която проф. Колев е учредител и изпълнителен директор.

„Това е важен момент както за българския крикет, така и за позиционирането на страната ни на европейската спортна карта“, коментираха от БФК.

За председател на Борда на ECA беше избран Габриел Марин (Румъния), а в управленския орган влязоха общо девет души – ветерани в спорта, лидери в индустрията и експерти с модерен, стратегически подход.

Създадената през 2024 година Европейска крикет асоциация навлиза в нова ера и поставя началото на обединена визия за развитието на спорта на континента – от средиземноморските брегове до Северна Европа, от динамичните центрове на Западна Европа до бързо развиващите се крикет общности в Източна Европа и на Балканите, пишат от централата.

Мисията на ECA е да стимулира растежа на крикета на местно ниво, да подпомага и укрепва националните федерации, да открива и развива нови финансови и организационни възможности, да изгради най-силната и обединена крикет общност, която Европа е имала досега.

Новият управленски екип вече работи по създаването на първия общоевропейски спортен календар, в който ще бъдат включени европейски първенства за мъже, жени, юноши и девойки до 19 години, както и избор на държави-домакини за тези първи големи прояви на Стария континент за новия олимпийски спорт.

