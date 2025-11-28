Популярни
  2. Реал Оруро
  3. Масов бой на мач в Боливия

Масов бой на мач в Боливия

  • 28 ное 2025 | 11:12
  • 332
  • 0

След един от мачовете в четвъртфиналите на Купата на Пасеня в Боливия се стигна до масов бой, който завърши изгонването на 17 футболисти. Сблъсъците станаха на терена, след срещата между Реал Оруро и Блууминг.

След последния съдийски сигнал играчите си размениха обиди, които ескалираха в сбивания, в резултат на което 17 от провинилите се футболисти видяха червения цвят на картона.

Полицията се наложи да се намеси със сълзотворен газ, което предотврати по-сериозни сблъсъци.

Треньорът на Реал Оруро, Марсело Робледо пък се сби с член на треньорския състав на Блууминг.

От боливийската футболна федерация обявиха, че ще наложат допълнителни наказания на двата отбора.

