Преди дебюта на Херо за Ботев (Пд): Ще спре ли устрема на Янев или ЦСКА ще продължи с победите - efbet Лига live с мнението на Георги Илиев - Майкъла
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Дюлгеров се появи на "Тича"

  • 22 ное 2025 | 16:33
  • 202
  • 0
Вратарят на Шериф (Тираспол) Иван Дюлгеров се появи на стадион "Тича". Преди около месец той претърпя операция на скъсани кръстни връзки, а в момента продължава възстановяването си.

Дюлгеров използва възможността да изгледа срещата между Черно море и Локомотив (София) в компанията на своите бивши съотборници Живко Атанасов и Цветомир Панов, които също лекуват контузии. Юношата на "моряците" се срещна със стари приятели от клуба, а мнозина фенове го приветстваха топло при завръщането му на клубния стадион.

Пламен Трендафилов

