  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  Фенове си спомниха за Адмирала

Фенове си спомниха за Адмирала

  • 23 ное 2025 | 13:47
  • 441
  • 0
Фенове си спомниха за Адмирала

Множество фенове на Черно море отбелязаха в социалните мрежи пет години без непрежалимия Никола Спасов. Бате Кольо или Адмирала, както бе наричан приживе от привържениците, си отиде от този свят по време на пандемията от COVID-19 на днешния ден през 2020 година, на 61-годишна възраст.

Един от най-изявените нападатели в клубната история на "моряците" донесе незабравими мигове за клуба и като треньор, а спечелената Купа на България през 2015 г. с тима от Варна остава едно от големите постижения в кариерата му. Днес паметникът на Никола Спасов пред стадион "Тича" носи духа на големия играч и преди всичко на големия човек, пред когото черноморската общност се прекланя.

Пламен Трендафилов

