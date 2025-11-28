Евгений Гащук: Да вземем трите точки с добра игра

В неделя, в Суворово, втория отбор на Фратрия (Варна) приема едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Целият отбор очаква предстоящия двубой с Аксаково. Първо, през миналия сезон мачовете ни срещу тях не бяха успешни и искаме да променим това. Второ, до края на настоящия полусезон остават две срещи и сме амбицирани да изиграем силен мач на добрия терен в Суворово. Надяваме се времето да го позволи. Играчите ни са концентрирани и съм сигурен, че ще се подготвят както трябва за двубоя“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук, треньор на Фратрия II.

Снимка: fcfratria.com