Андрей Андреев: Зад нас е само стената

Утре, вторият отбор на Септември (София) играе в Ихтиман с местния Ботев. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„В негативна серия сме. Новосформиран млад отбор сме и липсата на опит е допълнително затруднение. Предстои ни гостуване на един от солидните състави в първенството. От такива мачове се трупа опит. В позицията, в която сме, е необходимо и да търсим добър резултат, защото зад нас вече е само стената“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).