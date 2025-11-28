Българите стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Кардиф

Българските състезатели стартираха с победи на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от „International Series“ в Кардиф (Уелс).

Стефани Стоева, която е номер 1 в схемата при жените, надделя над квалификантката Мадхумита Сундарапандян (ОАЕ) с 21:16, 21:14 за 31 минути. Следващата й съперничка Чиа Нин Хсу (Англия).

Тя играе и на двойка жени, но не със своята сестра Габриела Стоева, а със Цветина Попиванова. Двете победиха Мари Сезари и Елена Фан с 21:19, 21:16 за 33 минути. В следващия кръг двете ще играят с Шарлот Фреер и Шрутхика Сентил (Англия).

Гергана Павлова е номер 8 и победи датчанката Ан-Софи Хушер Руус с 21:19, 21:18. Утре тя излиза срещу Елена Фан (Франция).

Габриела Стоева е заявена на смесени двойки с Евгени Панев. Те са втори поставени в схемата и в първия кръг спечелиха срещу Малук Тайгър (Гренландия) и Атина Торнилд (Дания) с 19:21, 21:13, 21:12.

Панев записа успех и на двойки мъже заедно с Цветомир Стоянов срещу Руни Йостер (Фарьорски острови) и Малук Тайгър (Гренландия) с 22:20, 21:15.

Стоянов постигна две победи и една загуба в квалификациите на единично мъже.