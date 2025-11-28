Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българите стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Кардиф

Българите стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Кардиф

  • 28 ное 2025 | 01:40
  • 171
  • 0
Българите стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Кардиф

Българските състезатели стартираха с победи на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от „International Series“ в Кардиф (Уелс).

Стефани Стоева, която е номер 1 в схемата при жените, надделя над квалификантката Мадхумита Сундарапандян (ОАЕ) с 21:16, 21:14 за 31 минути. Следващата й съперничка Чиа Нин Хсу (Англия).

Тя играе и на двойка жени, но не със своята сестра Габриела Стоева, а със Цветина Попиванова. Двете победиха Мари Сезари и Елена Фан с 21:19, 21:16 за 33 минути. В следващия кръг двете ще играят с Шарлот Фреер и Шрутхика Сентил (Англия).

Гергана Павлова е номер 8 и победи датчанката Ан-Софи Хушер Руус с 21:19, 21:18. Утре тя излиза срещу Елена Фан (Франция).

Габриела Стоева е заявена на смесени двойки с Евгени Панев. Те са втори поставени в схемата и в първия кръг спечелиха срещу Малук Тайгър (Гренландия) и Атина Торнилд (Дания) с 19:21, 21:13, 21:12.

Панев записа успех и на двойки мъже заедно с Цветомир Стоянов срещу Руни Йостер (Фарьорски острови) и Малук Тайгър (Гренландия) с 22:20, 21:15.

Стоянов постигна две победи и една загуба в квалификациите на единично мъже.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Main Event Day 1A **Live Report** – Bwin Legends Sofia

Main Event Day 1A **Live Report** – Bwin Legends Sofia

  • 27 ное 2025 | 20:18
  • 5306
  • 1
Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

  • 27 ное 2025 | 18:42
  • 548
  • 1
София официално ще е домакин на финалния български етап от Джирото

София официално ще е домакин на финалния български етап от Джирото

  • 27 ное 2025 | 14:48
  • 567
  • 0
Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

  • 27 ное 2025 | 09:48
  • 668
  • 0
Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

  • 26 ное 2025 | 23:13
  • 728
  • 0
Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

  • 26 ное 2025 | 23:06
  • 896
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 82124
  • 275
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 38720
  • 30
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 18372
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 7246
  • 6
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 14919
  • 13
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 8233
  • 11