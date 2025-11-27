Станич след хеттрика: Можем още

Авторът на хеттрик при победата над Селта Петър Станич бе много щастлив от успеха с 3:2. Сърбинът е на мнение, че “орлите” са в подем и могат да се представят още по-добре.

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

“Имахме нужда от този момент и съм много щастлив, че отбелязах хеттрик. Доказахме, че имаме качества срещу отбор от топ 5 първенствата и мисля, че сме в много добър момент и ако продължим, ще имаме много хубави неща. Щастливи сме, че спечелихме. Имахме прилив на нова енергия с новия треньор и това е едно от най-важните неща. Можем още”, каза Станич.