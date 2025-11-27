Йорданов: Преди седмица отбелязаха два гола на Барселона, а ние днес и вкарахме три

Халфът на Лудогорец Иван Йорданов бе доволен от победата с 3:2 над Селта. Националът подчерта факта, че испанците са вкарали два гола на Барселона само преди седмица, което говори за тяхната класа.

"Всяка победа е сладка. Всеки мач дава три точки и трябва да се стремим да ги взимаме. Треньорът даде импулс на отбора и мислим, че нещата ще се случат. Ние сме Лудогорец имаме достатъчно качества и трябва да ги използваме. Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три. Наясно се, че това е един гранд и трябва да сме щастливи", каза Йорданов.