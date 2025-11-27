Порто остави Ница на дъното

Порто нямаше големи проблеми с Ница и постигна убедителна победа с 3:0 в Португалия. След този успех "драконите" се изкачиха в топ 8 на Лига Европа, а днешният им съперник е на дъното на класирането след петата си поредна загуба.

Габри Вейга беше в основата на успеха на Порто. Той откри резултата 19 секунди след началото на двубоя, а след това се разписа още веднъж в 33-ата минута с удар от границата на наказателното поле. Французите имаха добра възможност да изравнят по-рано, но Мофи стреля над вратата.

42-годишният бранител на гостите Данте имаше тежък ден. Той отклони топката при първия гол, а след час игра направи дузпа, която Саму Омородион реализира. След третото попадения Ница създаде две добри възможности, но Кевин Карлос и Жонатан Клос не бяха достатъчно точни и гостите не успяха да стигнат дори до почетен гол.

