Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

  • 27 ное 2025 | 18:42
  • 109
  • 0
Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

Благоевград ще отличи най-добрите си спортисти за 2025 година на 15-и декември от 18:30 часа, когато в зала „Пейо Яворов“ ще се състои церемонията „Спортист на годината“. Специален гост на събитието ще бъде легендарният български волейболист Владо Николов — волейболен шампион на България, Италия и Франция, златен медалист от Шампионската лига, носител на бронзови медали от Световното (2006 г.) и Европейското (2009 г.) първенство, диагонал № 1 в света (2010 г.), дългогодишен капитан на националния отбор, а сега и президент на ВК „Левски“.

Той ще представи книгата си „Високо“ в Благоевград от 17:00 часа в Градска художествена галерия, а след това ще присъства на церемонията в зала „Пейо Яворов“ и ще поздрави благоевградските шампиони.

И тази година събитието акцентира на успехите на спортистите, треньорите и цялата спортна общност в областния център и обединява всички около високите им постижения и поводите за гордост през 2025 г.

Награди ще бъдат връчени в категориите „Мъже и жени“, „Юноши и девойки“, „Отбор № 1“, „Треньор № 1“ и носител на „Феърплей“.

Ще бъдат отличени и деца в категория „Шампиони на страната до 14 години“, както и „Ветерани спортисти“.

Благоевградчани ще могат да изберат своя „Любим спортист на Благоевград“ чрез гласуване в онлайн анкета, която ще бъде обявена допълнително.

Всички граждани могат да присъстват на церемонията и да подкрепят любимите спортисти.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

  • 27 ное 2025 | 09:48
  • 615
  • 0
Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

  • 26 ное 2025 | 23:13
  • 712
  • 0
Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

  • 26 ное 2025 | 23:06
  • 869
  • 0
19-годишен узбек спечели Световната купа по шахмат

19-годишен узбек спечели Световната купа по шахмат

  • 26 ное 2025 | 15:27
  • 3298
  • 0
Кметът на Ардино се срещна с треньорите на националните отбори по тенис на маса

Кметът на Ардино се срещна с треньорите на националните отбори по тенис на маса

  • 26 ное 2025 | 12:34
  • 485
  • 0
Иван Денев - Tubatalevski спечели Mystery Bounty турнира!

Иван Денев - Tubatalevski спечели Mystery Bounty турнира!

  • 26 ное 2025 | 12:20
  • 6218
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

  • 27 ное 2025 | 18:48
  • 1641
  • 4
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 9351
  • 14
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 4428
  • 1
Очаквайте на живо: България - Армения

Очаквайте на живо: България - Армения

  • 27 ное 2025 | 18:05
  • 2364
  • 0
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3969
  • 6
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7890
  • 1