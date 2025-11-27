Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

Благоевград ще отличи най-добрите си спортисти за 2025 година на 15-и декември от 18:30 часа, когато в зала „Пейо Яворов“ ще се състои церемонията „Спортист на годината“. Специален гост на събитието ще бъде легендарният български волейболист Владо Николов — волейболен шампион на България, Италия и Франция, златен медалист от Шампионската лига, носител на бронзови медали от Световното (2006 г.) и Европейското (2009 г.) първенство, диагонал № 1 в света (2010 г.), дългогодишен капитан на националния отбор, а сега и президент на ВК „Левски“.

Той ще представи книгата си „Високо“ в Благоевград от 17:00 часа в Градска художествена галерия, а след това ще присъства на церемонията в зала „Пейо Яворов“ и ще поздрави благоевградските шампиони.

И тази година събитието акцентира на успехите на спортистите, треньорите и цялата спортна общност в областния център и обединява всички около високите им постижения и поводите за гордост през 2025 г.

Награди ще бъдат връчени в категориите „Мъже и жени“, „Юноши и девойки“, „Отбор № 1“, „Треньор № 1“ и носител на „Феърплей“.

Ще бъдат отличени и деца в категория „Шампиони на страната до 14 години“, както и „Ветерани спортисти“.

Благоевградчани ще могат да изберат своя „Любим спортист на Благоевград“ чрез гласуване в онлайн анкета, която ще бъде обявена допълнително.

Всички граждани могат да присъстват на церемонията и да подкрепят любимите спортисти.