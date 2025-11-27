15 години от деня, в който Бербатов заби пет гола в един мач от Премиър лийг

Днес се навършват точно 15 години от един от най-великите мачове на рекордьора по голове за България Димитър Бербатов. Става въпрос за двубоя от Премиър лийг на 27.11.2010 г., когато нападателят вкара цели пет попадения за победата на Манчестър Юнайтед със 7:1 над Блекбърн.

Първият гол на Бербатов във въпросния мач дойде още във втората минута, когато той се разписа с удар отблизо след асистенция на Уейн Рууни с глава. В 27-ата минута българинът се възползва от груба грешка на противников играч, за да направи аванса на своя тим 3:0. В 47-ата минута той получи пас от Нани и с изстрела си оформи хеттрика си. В 62-рата минута след лошо изчистване на съперников футболист топката отиде при Бербатов, който я прати в мрежата за 6:0. Последният му гол в двубоя падна в 70-ата минута, когато първият му шут беше блокиран, но топката се върна при нападателя, който беше точен от малък ъгъл.

Така Бербатов е един от едва петимата играчи с пет гола в един мач в Премиър лийг. Другите са Анди Коул за Манчестър Юнайтед срещу Ипсиуч (9:0 през 1995 г.), Алан Шиърър за Нюкасъл срещу Шефилд Уензди (8:0 през 1999 г.), Джърмейн Дефоу за Тотнъм срещу Уигън (9:1 през 2009 г.) и Серхио Агуеро за Манчестър Сити срещу Нюкасъл (6:1 през 2015 г.).

Снимки: Gettyimages