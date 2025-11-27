Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. 15 години от деня, в който Бербатов заби пет гола в един мач от Премиър лийг

15 години от деня, в който Бербатов заби пет гола в един мач от Премиър лийг

  • 27 ное 2025 | 17:17
  • 125
  • 0
15 години от деня, в който Бербатов заби пет гола в един мач от Премиър лийг

Днес се навършват точно 15 години от един от най-великите мачове на рекордьора по голове за България Димитър Бербатов. Става въпрос за двубоя от Премиър лийг на 27.11.2010 г., когато нападателят вкара цели пет попадения за победата на Манчестър Юнайтед със 7:1 над Блекбърн.

Първият гол на Бербатов във въпросния мач дойде още във втората минута, когато той се разписа с удар отблизо след асистенция на Уейн Рууни с глава. В 27-ата минута българинът се възползва от груба грешка на противников играч, за да направи аванса на своя тим 3:0. В 47-ата минута той получи пас от Нани и с изстрела си оформи хеттрика си. В 62-рата минута след лошо изчистване на съперников футболист топката отиде при Бербатов, който я прати в мрежата за 6:0. Последният му гол в двубоя падна в 70-ата минута, когато първият му шут беше блокиран, но топката се върна при нападателя, който беше точен от малък ъгъл.

Така Бербатов е един от едва петимата играчи с пет гола в един мач в Премиър лийг. Другите са Анди Коул за Манчестър Юнайтед срещу Ипсиуч (9:0 през 1995 г.), Алан Шиърър за Нюкасъл срещу Шефилд Уензди (8:0 през 1999 г.), Джърмейн Дефоу за Тотнъм срещу Уигън (9:1 през 2009 г.) и Серхио Агуеро за Манчестър Сити срещу Нюкасъл (6:1 през 2015 г.).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

  • 27 ное 2025 | 13:23
  • 1867
  • 0
Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

  • 27 ное 2025 | 13:20
  • 1039
  • 0
Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

  • 27 ное 2025 | 13:09
  • 617
  • 3
Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

  • 27 ное 2025 | 12:51
  • 1162
  • 0
Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

  • 27 ное 2025 | 12:46
  • 2593
  • 0
Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

  • 27 ное 2025 | 12:22
  • 1201
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 11781
  • 52
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 5212
  • 7
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 9325
  • 30
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3010
  • 4
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7221
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6979
  • 1