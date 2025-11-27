Популярни
Ивет Горанова се класира за осминафиналите на Световното по карате в Египет

  • 27 ное 2025 | 17:04
Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова се класира за осминафиналите в категория до 55 килограма кумите на Световното първенство по карате в Кайро (Египет).

Българката стартира в група 7 на турнира с равенство 0:0 в много оспорван мач срещу бронзовата медалистка от шампионата на Азия в Ташкент 2025 Алиша Алиша (Индия), но след това спечели с явно превъзходство и 10:0 точки 15 секунди преди края на втория си двубой срещу Фабиана Бариентос (Гватемала). В последната си среща от първата фаза на надпреварата Горанова също имаше сериозно предимство и спечели със 7:0 срещу бронзовата медалистка от първенството на Океания в Нова Каледония 2025 Бритни Олдридж (Нова Зеландия).

Така българката и индийката завършиха с еднакъв актив на върха – по 2 победи и равенство, и продължават на осминафиналите, които са тази вечер след 20:00 часа българско време. Четвъртфиналите и полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя.

Горанова, сребърна медалистка от Будапеща 2023, се стреми към първо злато от Световно първенство в кариерата си.

В категория до 50 килограма кумите по-рано днес другата българска представителка в надпреварата Теодора Цанева не успя да преодолее груповата фаза.

