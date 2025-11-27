Популярни
  Светослав Гоцев: Успехите ни през изминалата година-две не са плод на случайност

Светослав Гоцев: Успехите ни през изминалата година-две не са плод на случайност

  • 27 ное 2025 | 16:12
Капитанът на волейболния клуб Левски Светослав Гоцев заяви, че успехите на отбора не са случайни и са дошли след усилена работа всеки ден.

„Успехите ни през изминалата година-две не са плод на случайност. Те дойдоха след изключителна работа всеки ден в тренировъчния процес. Мисля, че аз, треньорът и отбора ни направихме добри срещи както в изминалата Шампионска лига, така и в мачовете от изминалото първенство - а именно с извоюването на златен требъл. Оттук нататък пред нас предстоят нови предизвикателства“, коментира Гоцев при приемането на наградата за най-добър отбор на месец октомври.

Наградиха волейболистите на Левски за Отбор №1 на месец октомври
Наградиха волейболистите на Левски за Отбор №1 на месец октомври

Отборът на Левски си заслужи приза след спечелването на Суперкупата на България срещу Локомотив Авиа с 3:1 през миналия месец.

„Моделът, който ние прилагаме, е изключително правилен. А именно да залагаме на играчи от нашата школа, от продукцията ни, да им даваме път да израстват и да излизат след това навън, да се доусъвършенстват, да се връщат и да играят за националния отбор. Това е един прекрасен пример. Седем деца от тези, които посрещнахме на „Александър Невски“, са от школата ни. Тези, които са били в разширения отбор, са може би над 15. Ще кажете „Излиза, че, за да си в националния отбор, трябва да играеш в Левски София“. Аз ще ви кажа, че, при положение, че се дават най-добрите условия, тези деца имат една европейска методика на работа и подготовка. Мисля, че това се материализира и имплементира на самото волейболно игрище. Както в началото казах, успехите не са нещо, което идва от само себе си“, заяви 35-годишният централен блокировач.

В сряда вечер Левски отпадна от Шампионската лига по волейбол след загуба от испанския Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25).

„Лас Палмас със сигурност бяха по-добрия отбор и това се видя след победата им. Те са отбор, изграден специално за Шампионската лига, с целта да играят в турнира. Ние имаме цел да изграждаме млади състезатели. Целите ни са различни и мисля, че те си осъществиха тяхната, а ние ще продължим да гоним нашата“, добави съотборникът му в Левски Лазар Бучков.

Левски продължава в турнира за Купата на CEV срещу германския Фридрихсхафен. На въпрос дали познават новия предстоящия си съперник, Светослав Гоцев отговори: „Европейските грандове смея да твърдя, че ежегодно се обновяват и не смятам, че имат някаква изградена структура, която ще остане следващите години. Мисля, че и те са нов отбор и тепърва ще ги проучваме и ще се подготвяме за тях.“

„Тези европейски срещи ще са един плюс за абсолютно всички. Едно е, че ще играем срещу по-добри отбори от нас, което ще ни дърпа във възходяща линия. Другото е, че за младите играчи, това ще е безценен опит, за да видят къде трябва да отидат и те“, каза още опитният волейболист.

