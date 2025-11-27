София официално ще е домакин на финалния български етап от Джирото

София официално ще бъде домакин на финалния български етап от колоездачната обиколката на Италия (Джиро д’Италия) през 2026 г., съобщиха от Столичната община. Това е сериозен успех и признание за усилията на столицата да се утвърди като домакин на големи международни събития, се допълва в съобщението.

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето, посочват от „Московска“ 33. 109-ото издание на надпреварата ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а на 10-и май София ще бъде домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия. Участието на България беше потвърдено вчера с официално съобщение на Министерския съвет.

По улиците на София ще преминат най-добрите колоездачи в света, а събитието ще привлече хиляди зрители и международни медии. Очаква се в столицата да пристигнат над 2000 души от официалния керван – състезатели, треньори, механици, медици и технически екипи, както и десетки хиляди фенове, пишат още от общината.

Джиро д’Италия е едно от най-гледаните спортни събития в света, с над 700 милиона телевизионни зрители всяка година. За София това е уникален шанс за международна видимост – милиони хора по света ще усетят енергията и атмосферата на града, дори и от малкия екран.

„Това е момент на гордост за София - Джиро д’Италия дава шанс столицата да остави следа в историята на състезанието и да утвърди мястото си на международната карта на спорта и туризма, а в месеците преди голямото събитие градът ще бъде изпълнен с разнообразни вълнуващи събития”, заяви общинският съветник Димитър Петров, цитиран в съобщението. Той ще бъде и част от българската делегация, която ще присъства на 1 декември в Рим за официалното обявяване на маршрута на Джиро 2026.

От Столичната община допълват, че вече се подготвя разнообразна програма от събития през дните преди и на самия 10 май, насочени както към любителите на колоезденето, така и към всички, които просто искат да се насладят на празничната атмосфера в града.

Новината съобщиха на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош и министъра на спорта Иван Пешев. Страната ни ще приеме три от общо 21 етапа, включително 'Grande Partenza" - т. нар. старт на Обиколката на Италия. В преговорите за домакинство България се е преборила в конкуренция с още няколко държави, обяви министър Боршош.

Министерският съвет вчера прие решение през май 2026 г. в България да се състои церемонията по откриването и първите три етапа от изданието Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Правителството упълномощи министъра на младежта и спорта и министъра на туризма да сключат договор с носителите на изключителни права за реализиране на колоездачното състезание RCS Sport S.p.A и RCS Sports & Events S.r.l.