Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

  • 27 ное 2025 | 13:36
  • 128
  • 0
Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

Атлетът Алистър Чалмърс заяви, че е доволен от потвърждението за домакин на Игрите на Британската общност през 2030 г. Индийският град Амдавад ще бъде домакин на юбилейното стотно издание на игрите, като програмата ще включва между 15 и 17 спортни дисциплини.

25-годишният Чалмърс спечели първия в историята медал за Гърнзи в леката атлетика на Игрите в Бирмингам през 2022 г., когато взе бронз в бягането на 400 метра с препятствия.

Глазгоу ще бъде домакин на съкратена версия на събитието следващото лято, след като се намеси в последния момент. Това се наложи, след като австралийският щат Виктория се отказа от домакинството на Игрите през 2026 г. поради финансови причини.

"Наистина е хубаво, че Игрите на Британската общност ще се проведат по план“, каза Чалмърс пред BBC Radio.

"След като Австралия се отказа, бъдещето беше несигурно, така че е прекрасно, че догодина ни предстоят страхотни игри в Глазгоу, а след това, разбира се, можем да гледаме напред към 2030 г.“

Бронзовият медал на Чалмърс беше един от двата, спечелени от спортисти от Гърнзи в Бирмингам – Луси Биър взе сребро в индивидуалната надпревара по боулс при жените.

Ако не получи контузия, петкратният британски шампион и полуфиналист от олимпийски и световни първенства ще бъде един от 20-те състезатели на Гърнзи в Глазгоу следващото лято.

Игрите на Британската общност са най-високата международна сцена, на която Гърнзи се състезава като самостоятелна нация.

Чалмърс се надява, че все още ще се състезава през 2030 г. и се радва, че повече негови сънародници ще получат шанс да участват.

Спортове като триатлон, бадминтон и скуош, които бяха част от програмата в Бирмингам 2022, няма да бъдат включени в събитието през 2026 г.

"Мисля, че Глазгоу свърши страхотна работа, като просто пое домакинството. Тъжно е да видим, че някои събития, дисциплини или спортове са премахнати, но смятам, че за Игрите на Британската общност като цяло е чудесно, че те просто ще се проведат, независимо от всичко.

Това пак ще бъде невероятно преживяване за всички, а състезанието пред хиляди хора отново в Обединеното кралство ще бъде страхотна възможност за всеки. Но с поглед към 2030 г. в Индия, мисля, че връщането на всички спортове ще възстанови онази истинска атмосфера на Игрите на Британската общност, което би било прекрасно за всички.

Толкова е жалко за хората, които тренират толкова усилено и след това им казват, че тяхната дисциплина или спорт не са включени. Аз съм голям късметлия, че леката атлетика е един от основните спортове, които са включени.

Но за много хора това беше някак несправедливо, така че е жалко. Надявам се обаче, че в Индия те ще получат своя шанс и ще могат да отидат там и отново да се насладят на участието си.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Болница оправда световен шампион в скока на дължина след допинг скандал

Болница оправда световен шампион в скока на дължина след допинг скандал

  • 27 ное 2025 | 13:19
  • 653
  • 0
Муняо се готви за най-силния си сезон досега

Муняо се готви за най-силния си сезон досега

  • 26 ное 2025 | 17:48
  • 322
  • 0
Ще успее ли Костер да предизвика трикратната шампионка Лахти в Тилбург?

Ще успее ли Костер да предизвика трикратната шампионка Лахти в Тилбург?

  • 26 ное 2025 | 17:06
  • 940
  • 0
Обявиха състава на Великобритания и Северна Ирландия за Европейското по крос-кънтри

Обявиха състава на Великобритания и Северна Ирландия за Европейското по крос-кънтри

  • 26 ное 2025 | 16:32
  • 1419
  • 0
Франция остави отворена вратата за Гресие за Европейското по крос-кънтри

Франция остави отворена вратата за Гресие за Европейското по крос-кънтри

  • 26 ное 2025 | 15:42
  • 400
  • 0
Писмо до моята нация – Алекс Роуз

Писмо до моята нация – Алекс Роуз

  • 26 ное 2025 | 15:07
  • 595
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 8665
  • 34
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 5190
  • 16
Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

  • 27 ное 2025 | 13:58
  • 1396
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6138
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 2410
  • 4
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 5162
  • 0