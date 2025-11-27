Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

Атлетът Алистър Чалмърс заяви, че е доволен от потвърждението за домакин на Игрите на Британската общност през 2030 г. Индийският град Амдавад ще бъде домакин на юбилейното стотно издание на игрите, като програмата ще включва между 15 и 17 спортни дисциплини.

25-годишният Чалмърс спечели първия в историята медал за Гърнзи в леката атлетика на Игрите в Бирмингам през 2022 г., когато взе бронз в бягането на 400 метра с препятствия.

Глазгоу ще бъде домакин на съкратена версия на събитието следващото лято, след като се намеси в последния момент. Това се наложи, след като австралийският щат Виктория се отказа от домакинството на Игрите през 2026 г. поради финансови причини.

"Наистина е хубаво, че Игрите на Британската общност ще се проведат по план“, каза Чалмърс пред BBC Radio.

"След като Австралия се отказа, бъдещето беше несигурно, така че е прекрасно, че догодина ни предстоят страхотни игри в Глазгоу, а след това, разбира се, можем да гледаме напред към 2030 г.“

Бронзовият медал на Чалмърс беше един от двата, спечелени от спортисти от Гърнзи в Бирмингам – Луси Биър взе сребро в индивидуалната надпревара по боулс при жените.

Ако не получи контузия, петкратният британски шампион и полуфиналист от олимпийски и световни първенства ще бъде един от 20-те състезатели на Гърнзи в Глазгоу следващото лято.

Игрите на Британската общност са най-високата международна сцена, на която Гърнзи се състезава като самостоятелна нация.

Чалмърс се надява, че все още ще се състезава през 2030 г. и се радва, че повече негови сънародници ще получат шанс да участват.

Спортове като триатлон, бадминтон и скуош, които бяха част от програмата в Бирмингам 2022, няма да бъдат включени в събитието през 2026 г.

"Мисля, че Глазгоу свърши страхотна работа, като просто пое домакинството. Тъжно е да видим, че някои събития, дисциплини или спортове са премахнати, но смятам, че за Игрите на Британската общност като цяло е чудесно, че те просто ще се проведат, независимо от всичко.

Това пак ще бъде невероятно преживяване за всички, а състезанието пред хиляди хора отново в Обединеното кралство ще бъде страхотна възможност за всеки. Но с поглед към 2030 г. в Индия, мисля, че връщането на всички спортове ще възстанови онази истинска атмосфера на Игрите на Британската общност, което би било прекрасно за всички.

Толкова е жалко за хората, които тренират толкова усилено и след това им казват, че тяхната дисциплина или спорт не са включени. Аз съм голям късметлия, че леката атлетика е един от основните спортове, които са включени.

Но за много хора това беше някак несправедливо, така че е жалко. Надявам се обаче, че в Индия те ще получат своя шанс и ще могат да отидат там и отново да се насладят на участието си.“

