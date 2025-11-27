Популярни
Момчетата на Ники Желязков с приза за отбор на октомври
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

  • 27 ное 2025 | 11:23
  • 337
  • 0
Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

Зоналният съвет на БФС – София ще даде символичен старт на традиционния Коледен футболен турнир с церемония по теглене на жребия, която ще се проведе на 28 ноември 2025 г. от 14:00 ч. в Амфитеатралната зала в НФБ. Тази година надпреварата събира 26 отбора и повече от 400 деца, родени през 2018 г., които ще се впуснат в два дни, изпълнени с футболни емоции и празнично настроение, информират от БФС.

Специални гости на церемонията ще бъдат двама младежки национали – Борислав Рупанов, нападател на Левски, и Роберто Райчев, нападател на Славия. Присъствието им ще придаде допълнителен заряд на събитието, като вдъхнови най-младите таланти да мечтаят смело във взаимен дух на уважение и феърплей.

Капитаните на отборите пък ще имат честта лично да изтеглят жребия и да определят групите за надпреварата.

Коледният турнир ще се проведе на 13 и 14 декември в спортната зала ДИТ в столичния квартал Драгалевци. Организаторите са подготвили празнична атмосфера, множество изненади и специални моменти, за да превърнат състезанието в незабравим празник за всички малки футболисти и техните семейства.

