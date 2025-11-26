Популярни
Левски изчиства последни детайли за лагера в Турция

  • 26 ное 2025 | 09:04
  • 788
  • 1

Левски има да изчисти последни детайли относно подготовката в началото на 2026 година, съобщават колегите от "Тема Спорт".

Както стана ясно, "сините" ще стартират на 6 януари, след което на тима предстои лагер в турския курорт Белек. В южната ни съседка столичани ще бъдат до 27-и, след което ще се завърнат в София. Левски ще изиграе четири контроли по време на лагера в Турция, като вече съперниците са уточнени, но ще бъдат обявени на по-късен етап.

Първият официален мач на тима след Нова година ще бъде двубоят за Суперкупата срещу Лудогорец. Сблъсъкът е на 4 февруари на стадион "Васил Левски". "Сините" ще търсят и съперник за още една проверка, която да се проведе в България в навечерието на мача с разградчани.

Митов остава в Хебър, но петима играчи напускат тима

Хосу Урибе ще спасява закъсалия Берое

Национал на Беларус подсилва Арда

Цветелин Чунчуков за своето бъдеще: Вариант е трансфер в България

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

В Шампионската лига става все по-напечено

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

