Левски изчиства последни детайли за лагера в Турция

Левски има да изчисти последни детайли относно подготовката в началото на 2026 година, съобщават колегите от "Тема Спорт".

Както стана ясно, "сините" ще стартират на 6 януари, след което на тима предстои лагер в турския курорт Белек. В южната ни съседка столичани ще бъдат до 27-и, след което ще се завърнат в София. Левски ще изиграе четири контроли по време на лагера в Турция, като вече съперниците са уточнени, но ще бъдат обявени на по-късен етап.

Първият официален мач на тима след Нова година ще бъде двубоят за Суперкупата срещу Лудогорец. Сблъсъкът е на 4 февруари на стадион "Васил Левски". "Сините" ще търсят и съперник за още една проверка, която да се проведе в България в навечерието на мача с разградчани.