  Sportal.bg
  Бойни спортове
  3. SENSHI обяви пълна бойна карта за битките на 6-и декември

SENSHI обяви пълна бойна карта за битките на 6-и декември

  • 26 ное 2025 | 17:52
  • 111
  • 0

Бойната карта на SENSHI 29 вече е тук. Ясни са имената на професионалните бойци, които ще участват във финалното издание на SENSHI за годината. То ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна.

12 двубоя, 24 професионални спортисти от 16 държави и истински празник за любителите на тежките категории очаква публиката. Сред големите атракции на вечерта ще бъдат трите мача в категория +95 кг, както и добре познати имена от света на професионалния кикбокс – Янис Стофоридис, Едуард Алексанян, Ведат Ходук и Карим Мабрук.

Освен Алексанян, познат още като Mr. Action, в бойната карта на SENSHI влиза и още един любимец на варненската публика – Али Юзеир, който в момента се състезава на Световното първенство по кикбокс WAKO в Абу Даби. Още няколко имена от бойната карта на SENSHI 29 в момента са претенденти за световни титли на WAKO и също се състезават в Абу Даби – хърватинът Вито Косар и Мантас Римдейка от Литва.

Вижте и цялата бойна карта на SENSHI 29:

Двубой №1 KWU Full Contact -75 кг

Алекс Фернандез (Испания) срещу Жулиен Риков (България)

Двубой №2 KWU Full Contact -70 кг

Айсам Чадид (Мароко) срещу Драгомир Петров (България)

Двубой №3 KWU Full Contact -75 кг

Роки Гранджеан (Нидерландия) срещу Атанас Божилов (България)

Двубой №4 KWU Full Contact -80 кг

Петрос Де Фрейтас (Бразилия) срещу Майкъл Сампери (Италия)

Двубой №5 KWU Full Contact -85 кг

Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Франжис Гома (Франция)

Двубой №6 KWU Full Contact -85 кг

Вито Косар (Хърватия) срещу Фабиан Лорито (Италия)

Двубой №7 KWU SENSHI -70 кг

Нейтън Бендон (Англия) срещу Николас Санабрия (Колумбия)

Двубой №8 KWU Full Contact -80 кг

Сисеро Еванжелиста (Бразилия) срещу Ведат Ходук (Турция)

Двубой №9 KWU Full Contact +95 кг

Сем ван дер Ланс (Нидерландия) срещу Мантас Римдейка (Литва)

Двубой №10 KWU Full Contact +95 кг

Декстър Суис (Нидерландия) срещу Янис Стофоридис (Гърция)

Двубой №11 KWU Full Contact -85 кг

Карим Мабрук (Австрия) срещу Али Юзеир (България)

Двубой №12 KWU Full Contact +95 кг

Мариус Мунтеану (Румъния) срещу Едуард Алексанян (България)

