  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Мъжът, който прегази тълпа по време на празненствата на Ливърпул, се призна за виновен

Мъжът, който прегази тълпа по време на празненствата на Ливърпул, се призна за виновен

  • 26 ное 2025 | 15:28
  • 664
  • 0
Мъжът, който прегази тълпа по време на празненствата на Ливърпул, се призна за виновен

Пол Дойл, мъжът, който вряза автомобил в тълпа от фенове на Ливърпул, празнуващи шампионската титла през май, промени пледирането си и се призна за виновен по всички обвинения. В резултат на инцидента бяха ранени над 130 души, включително шестмесечно бебе и 78-годишна жена. Дойл вряза колата си в тълпата, събрала се в центъра на град Ливърпул.

Бившият военен се беше обявил за невинен през септември пред съда в Ливърпул, но сега, в първия ден от процеса, заяви, че иска да промени позицията си и да приеме всички повдигнати срещу него обвинения. На подсъдимата скамейка Пол Дойл беше предупреден, че е „неизбежно“ да получи дълга присъда затвор.

Засега все още не е дадено обяснение за действията на Дойл, чиято присъда се очаква да бъде обявена на двудневно заседание, насрочено за 15 и 16 декември. Дотогава обвиняемият ще остане в ареста.

„Трудно е да забравим шокиращите сцени от онзи ден. Това, което трябваше да бъде ден за празнуване за града, се превърна в мъчително и плашещо преживяване, което, знаем, продължава да има физическо и психологическо въздействие върху много хора“, заяви главният инспектор на полицията в Мърсисайд, Джон Фицджералд.

„Знаем, че много хора все още се възстановяват от нараняванията, които са получили онзи ден, и нашите мисли остават с тях и с всички, които продължават да бъдат засегнати. Надяваме се, че фактът, че Дойл сега е изправен пред значителна присъда затвор, може да помогне на засегнатите да продължат напред с живота си“, добави той.

Снимки: Gettyimages

