Мъжът, който прегази тълпа по време на празненствата на Ливърпул, се призна за виновен

Пол Дойл, мъжът, който вряза автомобил в тълпа от фенове на Ливърпул, празнуващи шампионската титла през май, промени пледирането си и се призна за виновен по всички обвинения. В резултат на инцидента бяха ранени над 130 души, включително шестмесечно бебе и 78-годишна жена. Дойл вряза колата си в тълпата, събрала се в центъра на град Ливърпул.

Бившият военен се беше обявил за невинен през септември пред съда в Ливърпул, но сега, в първия ден от процеса, заяви, че иска да промени позицията си и да приеме всички повдигнати срещу него обвинения. На подсъдимата скамейка Пол Дойл беше предупреден, че е „неизбежно“ да получи дълга присъда затвор.

Засега все още не е дадено обяснение за действията на Дойл, чиято присъда се очаква да бъде обявена на двудневно заседание, насрочено за 15 и 16 декември. Дотогава обвиняемият ще остане в ареста.

Man pleads guilty over Liverpool title parade crash



Paul Doyle has pleaded guilty on the second day of his trial to seriously injuring people when he drove into football fans celebrating Liverpool's victory parade on May 26.https://t.co/RPu1q9uA36 — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) November 26, 2025

„Трудно е да забравим шокиращите сцени от онзи ден. Това, което трябваше да бъде ден за празнуване за града, се превърна в мъчително и плашещо преживяване, което, знаем, продължава да има физическо и психологическо въздействие върху много хора“, заяви главният инспектор на полицията в Мърсисайд, Джон Фицджералд.

„Знаем, че много хора все още се възстановяват от нараняванията, които са получили онзи ден, и нашите мисли остават с тях и с всички, които продължават да бъдат засегнати. Надяваме се, че фактът, че Дойл сега е изправен пред значителна присъда затвор, може да помогне на засегнатите да продължат напред с живота си“, добави той.

Снимки: Gettyimages