UFC подготвят завръщане на Жан Силва за началото на 2026

Ключов двубой в категория перо е на път да бъде официално обявен за първото голямо номерирано събитие на UFC за 2026.

Американската медия mmafighting.com съобщава, че се работи по среща между Арнолд Алън и Жан Силва за UFC 324. Очаква се събитието да се проведе на 24 януари в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас

Алън се завръща в октагона за първи път от близо 18 месеца. За последно британцът се би на UFC 304 през юли 2024 г., когато победи Гига Чикадзе с единодушно съдийско решение. Тази победа прекъсна серията му от две поредни загуби, които включваха поражения с решение от Макс Холоуей и Мовсар Евлоев.

Силва се превърна в една от най-бързо изгряващите звезди в категория „перо“, след като спечели договор от предаването Dana White’s Contender Series. Бразилецът записа победи в първите си пет битки в октагона, включително впечатляващ завършек срещу Брайс Мичъл на UFC 314 през април.

Сега състезателят на "Fight Nerds" ще се опита да се върне към победите след първата си загуба в организацията през септември.