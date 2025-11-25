Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия определи назначенията за мачовете от предстоящия 17-и кръг в efbet Лига. Венцислав Митрев ще свири срещата между Спартак (Варна) и ЦСКА на "Коритото".

Георги Стоянов пък е изпратен на стадион "Георги Аспарухов" за Левски - Септември (София), а Кабаков ще бъде главен рефер на Лудогорец - Ботев (Враца)

28 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Димо Дамянов ВълчевАС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Васил Петров МиневАВАР:Стоян Панталеев Арсов

СН:Никола Петров Джугански

28 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Монтана 1921

ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Иван Радославов ИвановАС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:Петър Милков НиколовВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Йорданов Дойнов

СН:Георги Василев Йорданов

29 ноември 2025 г., събота, 12:30 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Кристиян Николов Колев

СН:Антон Симеонов Генов

29 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Иво Николаев КолевАС2:Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Иван Захариев Вълчев

29 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Владимир Вълков Вълков

СН:Георги Крумов Виделов

30 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Димитър Димитров Димитров

СН:Ичко Лозев Лозев

30 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца

ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Иван Стоянов Копчев

4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Михаел Петков Павлов

СН:Цветан Кръстев Кръстев

30 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Септември Сф

ГС:Георги Петров СтояновАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Станислав Георгиев Тодоров