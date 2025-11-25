Започна съдебният процес срещу мъжа, превърнал празненствата за титлата в Ливърпул в трагедия

Днес започна съдебният процес срещу бившия британски войник Пол Дойл, който е обвинен, че през май е блъснал с кола тълпа фенове на Ливърпул по време на празненствата след спечелването на титлата във Висшата лига. Очаква се процесът да продължи около месец. По време на изслушването си в началото на септември той се обяви за невинен, като направи това чрез видеовръзка директно от затворническата си килия. При споменатия трагичен инцидент на 26 май 2025 г. бяха ранени 134 души, а жертвите бяха 29, на възраст от шест месеца до 77 години.

Полицията заяви, че бащата на три деца Дойл е използвал автомобила си като оръжие и умишлено е блъснал хората. При инцидента някои от ранените са останали заклещени под превозното средство и е трябвало да бъдат освободени чрез повдигане на колата. Най-младата жертва е шестмесечно момченце.

Мъжът, който живее в предградие на Ливърпул и има три деца, е задържан от ареста си. В началото на процеса той избърса сълзи и държеше главата си в ръце, докато съдебните заседатели от Кралския съд в Ливърпул полагаха клетва да разгледат делото срещу него. Процесът му – пред жури от пет жени и седем мъже – се очаква да продължи от три до четири седмици. Някои свидетели ще дават показания зад защитни прегради. Дойл е в ареста от задържането си и първоначално е бил изправен пред седем обвинения, към които през август са добавени още 24.

