Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Арсенал и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 26 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от италианския съдия Марко Гуида. Това е сблъсък между два от най-силните отбори в турнира, които ще търсят победа, за да затвърдят позициите си в групата.

Байерн (Мюнхен) и Арсенал заемат първите две позиции в групата на Шампионска лига, като и двата отбора имат по 12 точки от 4 изиграни мача. Баварците са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика, отбелязвайки впечатляващите 14 гола и допускайки само 3. Лондончани са втори с 11 вкарани гола и перфектна защита, която не е допуснала нито един гол в турнира досега. Този двубой може да се окаже решаващ за определяне на първото място в групата, като победителят ще направи сериозна крачка към директно класиране за елиминационната фаза.

Арсенал демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" разгромиха градския си съперник Тотнъм с 4:1 в последния си мач от Премиър лийг на 23.11.2025 г. Преди това завършиха наравно 2:2 със Съндърланд (08.11.2025), но в Шампионска лига постигнаха убедителна победа като гост срещу Славия (Прага) с 3:0 (04.11.2025). Лондончани записаха и две победи срещу Бърнли с 2:0 (01.11.2025) и Брайтън с 2:0 за Карабао Къп (29.10.2025).

Байерн (Мюнхен) също показва впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Баварците разгромиха Фрайбург с 6:2 в последния си мач от Бундеслигата (22.11.2025), а преди това завършиха наравно 2:2 с Унион (Берлин) на 08.11.2025. В Шампионска лига постигнаха ценна победа като гост срещу Пари Сен Жермен с 2:1 (04.11.2025). Отборът на Компани се наложи и над Байер (Леверкузен) с 3:0 (01.11.2025), а в Купата на Германия победи Кьолн с 4:1 (29.10.2025).

Виктор Гьокереш се превърна в истинска сензация за Арсенал след трансфера си това лято. Шведският нападател демонстрира забележителна резултатност, като вече има 14 гола във всички турнири за "топчиите". Неговата физическа мощ, скорост и завършващ удар го правят изключително опасен за всяка защита. Въпреки че е под въпрос за предстоящия мач поради лека контузия, Гьокереш ще бъде ключов фактор, ако успее да се възстанови навреме. Неговата способност да се откъсва от защитниците и да създава пространство за съотборниците си е от решаващо значение за атакуващия стил на Артета.

Хари Кейн пък продължава да бъде голмайсторската машина на Байерн (Мюнхен) с впечатляващите 18 гола във всички турнири досега този сезон. Английският нападател е в страхотна форма, като в последните пет мача е отбелязал 7 гола. Неговата способност да се включва в изграждането на атаките и да завършва с прецизност го прави незаменим за баварците. Кейн има отлична статистика срещу английски отбори в европейските турнири и ще търси да я подобри срещу Арсенал. Неговото партньорство с Олисе и Гнабри в предни позиции създава една от най-опасните атаки в Европа.

Сериозните проблеми с контузиите на Арсенал най-накрая започват да отшумяват, като Нони Мадуеке и Габриел Мартинели се завърнаха в състава за мача срещу Тотнъм, а Рикардо Калафиори се отърси от проблем с бедрото, за да започне мача. Капитанът Мартин Йодегор и звездният нападател Виктор Гьокереш също са близо до завръщането си в игра, докато Габриел Жезус се възстановява след продължителна контузия на коляното. Габриел Магаляеш обаче остава извън сметките заради контузията си в адукторния мускул, получена по време на игра за Бразилия миналата седмица.

За Байерн Луис Диас беше изгонен срещу Пари Сен Жермен и това усложнява нещата за Венсан Компани, но има надежда, че бившата звезда на „артилеристите“ Серж Гнабри ще бъде готов да играе. Йошуа Кимих не се появи през уикенда, но изглежда се е възстановил от контузия, получена по време на паузата за националните отбори, така че ще започне като титуляр. Хироки Ито също вече е възстановен и ще бъде поне на пейката. Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис обаче продължават да са извън сметките.