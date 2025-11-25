Бабангида: Дай Боже, Левски да продължава по този начин и да ни радва

Бившият нападател на Левски Емил Ангелов - Бабангида изрази задоволството си от представянето на отбора от началото на сезона. Той похвали състава воден от Хулио Веласкес и за победата над Монтана с 5:1 като гост в предишния кръг и заяви, че "сините" трябва да крачат с увереност към титлата.

Ето какво още каза той пред "Мач Телеграф":

"Доволен съм от този успех. Левски дръпна с още точки на върха в класирането и това е много радващо. Стана един добър мач за "сините". Изиграха го по изключително сериозен начин и това доведе до този резултат. Показаха реакция след загубата от ЦСКА и паузата за националните отбори. Много е неприятно, когато загубиш в дербито, но е част от играта. И това го има. Важното сега беше играчите да излязат концентрирани и мобилизирани в неделя. Направиха го. Показаха една добра игра и се поздравиха с много ценен успех. Точно така трябваше да се изиграе този двубой срещу един корав противник, какъвто е Монтана. Това беше най-важното. В такива срещи понякога е много трудно да вземеш победата. Веласкес добре беше мотивирал момчетата и се наложиха. Треньорът разкри, че са провели доста сериозни тренировки след загубата от ЦСКА. Така и трябва да бъде. На никого не му се иска да приеме, че сме загубили в срещата с ЦСКА, но това се е случило и вече е в миналото. Трябва да се гледа напред и да се гонят успехи в следващите срещи. Момчетата са изключително отговорни и сериозни и се стараят много.

Искат да радват феновете, които и този път бяха зад отбора си. Левски има една велика публика, която винаги върви с него и го подкрепя, без значение в какво състояние е. Футболистите това го осъзнават. Мисля, че и те самите вече знаят накъде и в каква посока върви Левски. Това е хубаво. Сега с Монтана влязоха няколко бързи попадения, които решиха всичко още преди почивката. Колкото по-бързо в такива срещи вкараш гол, толкова е по-добре за всички. И на терена, и за феновете по трибуните или пред телевизорите. Левски играе силно и е радващо, че реши всичко още преди почивката. Играчите показват на какво са способни. Те се успокоиха, след като поведоха с 4:0 и заиграха с още по-добри темпове. Бяха концентрирани през цялото време. От първата до последната секунда. Във всяка една линия се получаваше играта. В нападение също бяха на доста високо ниво. Всяка една топка се решаваше, както трябва. Направиха се хубави комбинации, които доведоха до това 5:1. Да, имаше една лека неточност и Монтана се възползва от нея, но това им стигна само за почетен гол. Дай Боже, Левски да продължава по този начин и да ни радва. Ние трябва да стискаме палци на тези момчета и да ги подкрепяме до последно.

Сега предстоят други три сериозни срещи. Играем със Септември, а след това и със Славия. Тези мачове трябва да се вземат. Не бива да има подценяване или отпускане. Трябва да играят отново с настроението, което показаха на "Огоста", защото всеки един мач е от решаващо значение в битката за титлата. Сега момчетата трябва да се запознаят със силните и слабите страни на Септември и да се възползват от техните грешки, за да се стигне и тук до трите точки. Трябва да се крачи с увереност към титлата".