Хонг Конг остана без национален селекционер

Ашли Уестууд напусна поста си на селекционер на националния тим на Хонг Конг, след като отборът не успя да се класира за Купата на Азия през 2027 година.
49-годишният бивш футболист, възпитаник на школата на Манчестър Юнайтед, беше назначен през август 2024-а за наследник на норвежкия селекционер Йорн Андерсен. Хонг Конг обаче не успя да се класира, участвайки в група C на квалификациите за Купата на Азия, след като претърпя домакинска загуба с 1:2 от Сингапур миналата седмица.
„Време е да се оттегля. Бяха невероятни 15 месеца с напредък в класирането, стил на игра и вдигане на трофей в квалификациите на Източна Азия. Разочарованието от това, че не се класирахме за Купа на Азия, е нещо, с което трябва да живея. Никой не страда повече от мен. Да видя стадиона, пълен с невероятни фенове, седем поредни победи, рекордна посещаемост и обединен регион, са спомени, които никога няма да забравя“, коментира Уестууд в изявление, публикувано на профила на отбора на Хонг Конг в Инстаграм.
Преди да поеме източноазиатския състав, Уестууд е бил треньор в индийските Бенгалуру и Пенджаб, както и в малайзийския Пенанг.
Снимки: Gettyimages