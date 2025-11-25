Популярни
Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  ФИФА осигури над 1 милиард долара от саудитски фонд за спортна инфраструктура на развиващите се страни

ФИФА осигури над 1 милиард долара от саудитски фонд за спортна инфраструктура на развиващите се страни

  25 ное 2025 | 10:42
  • 229
  • 0
ФИФА осигури над 1 милиард долара от саудитски фонд за спортна инфраструктура на развиващите се страни

Саудитският фонд за развитие (СФД) ще предостави над 1 милиард долара като преференциални заеми за изграждане или подобряване на футболната инфраструктура в развиващите се страни съгласно Меморандум за разбирателство с ФИФА, стана ясно от изявление на централата в Цюрих. Инициативата има за цел да насърчи устойчивото развитие чрез инвестиции в спортни съоръжения, като се фокусира върху социалното приобщаване, добавяне на млади хора в управленските практики и икономическия растеж.

„Ролята на ФИФА е да развива футбола по целия свят и много от нашите асоциации-членки на ФИФА се нуждаят от допълнителна подкрепа за инфраструктурата, необходима за провеждане на състезания. Това споразумение е ключова стъпка за гаранция, че нашите асоциации-членки ще разполагат със съоръженията, за да направят футбола наистина глобален и да няма проблем с базите там, където такъв съществува“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление по темата.

Все още няма ясен критерий кои държави ще бъдат облагодетелствани от парите на саудитския държавен фонд, както и на каква цикличност ще се раздават заемите. Но Инфантино подчерта, че съответната комисия в ръководената от него организация ще вземе предвид всички фактори, преди да излезе с официален списък. До момента Саудитска Арабия е инвестирала милиарди долари в спортни събития, включително футбол, Формула 1, бокс и голф, като критиците им ги обвиняват, че това е един вид „легално изпиране на имиджа“ заради нарушенията на правата на човека. Кралството отрече обвиненията в нарушения на правата на човека. Фондът така или иначе предоставя преференциални заеми и техническа помощ за финансиране на проекти от гражданската инфластуктура в развиващите се страни.

