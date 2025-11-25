Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Отново е време за Шампионска лига. Тази вечер ще се изиграят първата порция мачове от 5-ия кръг. Турнирът навлиза във все по-решителна фаза и вече всяка грешка ще е с все по-тежки последици за отборите, които се борят за място в топ 24 и участие в плейофите. Така че очакваме някои наистина вълнуващи сблъсъци по терените на Стария континент.

В първия от ранните мачове от 19:45 часа Аякс посреща Бенфика. Двата тима се представят отчайващо до момента и са на последните две места, без спечелена точка. Днес това със сигурност ще се промени поне за един от тях. Това е и последен шанс за запазване на някакви надежди за участие на плейофите.

В другия мач по това време Галатасарай посреща Роял Юнион. Турският гранд е в супер серия от три поредни победи в турнира и ще търси четвърта такава, с която на практика ще си гарантира място в плейофите. Белгийците са на обратния полюс и записаха три поредни загуби, така че нямат право на повече грешки.

В 22:00 има дори още по-интересни сблъсъци. Гвоздеят на вечерта е на "Стамфорд Бридж", където Челси посреща Барселона. Двата тима са с по 7 точки и са залепени един до друг в класирането, като това прави сблъсъкът още по-важен за всеки от тях.

Друг интересен двубой очакваме на "Етихад" между Манчестър Сити и Байер (Леверкузен). "Гражданите" са с три победи и едно равенство до момента и с нов успех днес ще си гарантират участие в плейофите, като ще имат и все по-добри шансове за тов 8 и директно място на 1/8-финалите. "Аспирините" са доста по-колебливи, но си остават опасен отбор, който ще се бори с всички сили да вземе нещо от този мач.

Ювентус пък е поставен до стената при гостуването си на Бодьо/Глимт. "Старата госпожа" е без победа до момента и с 3 точки се намира извън топ 24. Сега възпитаниците на Лучано Спалети са длъжни да си тръгнат с трите точки от Норвегия, ако искат да запазят някакви надежди за участие в плейофите. Домакините обаче са в подобна позиция с 2 спечелени точки до момента и също ще се хвърлят здраво в този мач.

Доста любопитен изглежда и сблъсъкът между Борусия (Дортмунд) и Виляреал. Отборите са с доста изравнени възможности, макар представянето им до момента да е на двата полюса. Германците са стабилно в средата на класирането със 7 точки и с доста добри шансове за продължаване напред, докато испанците са само с 1 спечелена точка и са притиснати до стената да си тръгнат с победа днес.

Ще проследим с интерес и двубоят между Наполи и Карабах. Италианският шампион е доста колеблив от началото на сезона и има само 4 точки в актива си, като е на ръба на плейофите в момента. В същото време азербайджанците са приятната изненада в турнира и ще опитат да вземат пореден голям скалп.

Интрига със сигурност има и в двубоя между Марсилия и Нюкасъл. Французите се нуждаят от почти задължителни три точки, докато англичаните се представят отлично и с три поредни победи дори са сред претендентите за топ 8.

И не на последно място идва и срещата между Славия (Прага) и Атлетик Билбао. И двата тима са под чертата и ще излязат пределно мобилизирани в този мач.