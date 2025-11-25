Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 882
  • 0
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Отново е време за Шампионска лига. Тази вечер ще се изиграят първата порция мачове от 5-ия кръг. Турнирът навлиза във все по-решителна фаза и вече всяка грешка ще е с все по-тежки последици за отборите, които се борят за място в топ 24 и участие в плейофите. Така че очакваме някои наистина вълнуващи сблъсъци по терените на Стария континент.

В първия от ранните мачове от 19:45 часа Аякс посреща Бенфика. Двата тима се представят отчайващо до момента и са на последните две места, без спечелена точка. Днес това със сигурност ще се промени поне за един от тях. Това е и последен шанс за запазване на някакви надежди за участие на плейофите.

В другия мач по това време Галатасарай посреща Роял Юнион. Турският гранд е в супер серия от три поредни победи в турнира и ще търси четвърта такава, с която на практика ще си гарантира място в плейофите. Белгийците са на обратния полюс и записаха три поредни загуби, така че нямат право на повече грешки.

В 22:00 има дори още по-интересни сблъсъци. Гвоздеят на вечерта е на "Стамфорд Бридж", където Челси посреща Барселона. Двата тима са с по 7 точки и са залепени един до друг в класирането, като това прави сблъсъкът още по-важен за всеки от тях.

Друг интересен двубой очакваме на "Етихад" между Манчестър Сити и Байер (Леверкузен). "Гражданите" са с три победи и едно равенство до момента и с нов успех днес ще си гарантират участие в плейофите, като ще имат и все по-добри шансове за тов 8 и директно място на 1/8-финалите. "Аспирините" са доста по-колебливи, но си остават опасен отбор, който ще се бори с всички сили да вземе нещо от този мач.

Ювентус пък е поставен до стената при гостуването си на Бодьо/Глимт. "Старата госпожа" е без победа до момента и с 3 точки се намира извън топ 24. Сега възпитаниците на Лучано Спалети са длъжни да си тръгнат с трите точки от Норвегия, ако искат да запазят някакви надежди за участие в плейофите. Домакините обаче са в подобна позиция с 2 спечелени точки до момента и също ще се хвърлят здраво в този мач.

Доста любопитен изглежда и сблъсъкът между Борусия (Дортмунд) и Виляреал. Отборите са с доста изравнени възможности, макар представянето им до момента да е на двата полюса. Германците са стабилно в средата на класирането със 7 точки и с доста добри шансове за продължаване напред, докато испанците са само с 1 спечелена точка и са притиснати до стената да си тръгнат с победа днес.

Ще проследим с интерес и двубоят между Наполи и Карабах. Италианският шампион е доста колеблив от началото на сезона и има само 4 точки в актива си, като е на ръба на плейофите в момента. В същото време азербайджанците са приятната изненада в турнира и ще опитат да вземат пореден голям скалп.

Интрига със сигурност има и в двубоя между Марсилия и Нюкасъл. Французите се нуждаят от почти задължителни три точки, докато англичаните се представят отлично и с три поредни победи дори са сред претендентите за топ 8.

И не на последно място идва и срещата между Славия (Прага) и Атлетик Билбао. И двата тима са под чертата и ще излязат пределно мобилизирани в този мач.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

  • 25 ное 2025 | 03:21
  • 877
  • 0
Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

  • 25 ное 2025 | 03:08
  • 984
  • 0
Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

  • 25 ное 2025 | 02:35
  • 1832
  • 1
Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

  • 25 ное 2025 | 01:32
  • 482
  • 0
Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

  • 25 ное 2025 | 01:05
  • 764
  • 0
ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

  • 25 ное 2025 | 00:44
  • 849
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 717
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 422
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 19939
  • 104
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 32537
  • 43
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 22447
  • 31