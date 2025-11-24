Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Световно първенство U17
  3. Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

  • 24 ное 2025 | 21:00
  • 140
  • 0
Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

Австрия и Португалия са двата финалиста на Световното първенство до 17 години, след като спечелиха днешните си полуфинали в турнира. Сблъсъкът за трофея ще бъде в четвъртък от 18:00 часа българско време в Доха, Катар.

Австрийците се класираха за финала, след като записаха успех с 2:0 над Италия. Йоханес Мозер (57’, 90+2’) се превърна в герой за своя тим, след като отбеляза и двете попадения в мача, а италианците го завършиха с едва деветима играчи на терена след червени картони на Бенит Боразио и Самуеле Инасио в добавеното време. Вторият полуфинал между Португалия и Бразилия пък завърши при нулево реми в редовното време. Така се стигна до изпълнение на дузпи, където “мореплавателите” надделяха с 6:5, след като сбъркаха само веднъж, а южноамериканците направиха два пропуска.

Любопитното е, че това ще бъде първи световен финал в тази възрастова категория както за Австрия, така и за Португалия. Действащият шампион е Германия, а рекордьор по трофеи в турнира с общо пет е Нигерия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 979
  • 1
Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

  • 24 ное 2025 | 14:52
  • 3660
  • 27
Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

  • 24 ное 2025 | 14:30
  • 761
  • 0
Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1532
  • 0
Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 13057
  • 4
Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 2820
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 325
  • 0
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 19020
  • 33
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 13636
  • 8
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 50933
  • 24
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 15650
  • 8
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 36357
  • 102