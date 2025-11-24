Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

Австрия и Португалия са двата финалиста на Световното първенство до 17 години, след като спечелиха днешните си полуфинали в турнира. Сблъсъкът за трофея ще бъде в четвъртък от 18:00 часа българско време в Доха, Катар.

Австрийците се класираха за финала, след като записаха успех с 2:0 над Италия. Йоханес Мозер (57’, 90+2’) се превърна в герой за своя тим, след като отбеляза и двете попадения в мача, а италианците го завършиха с едва деветима играчи на терена след червени картони на Бенит Боразио и Самуеле Инасио в добавеното време. Вторият полуфинал между Португалия и Бразилия пък завърши при нулево реми в редовното време. Така се стигна до изпълнение на дузпи, където “мореплавателите” надделяха с 6:5, след като сбъркаха само веднъж, а южноамериканците направиха два пропуска.

Любопитното е, че това ще бъде първи световен финал в тази възрастова категория както за Австрия, така и за Португалия. Действащият шампион е Германия, а рекордьор по трофеи в турнира с общо пет е Нигерия.

Следвай ни:

Снимки: Imago