Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити и Байер (Леверкузен) ще се изправят един срещу друг в мач от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят е насрочен за 25 ноември 2025 г. от 22:00 часа на стадион "Етихад" в Манчестър. Главен съдия на срещата ще бъде Жоао Пинейро, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък между английския и германския гранд.

Манчестър Сити заема четвърто място в класирането на Шампионската лига с 10 точки от изиграните 4 мача. "Гражданите" са в серия от три поредни победи и имат впечатляващ голов баланс с 10 отбелязани и само 3 допуснати гола, което показва силата им в турнира. Сега те ще търсят четвърти пореден успех, който до голяма степен ще им гарантира място в плейофите и дори в топ 8.

От друга страна, Байер (Леверкузен) се намира на 21-ва позиция с 5 точки от същия брой мачове. Германският тим е отбелязал 6 гола, но е допуснал цели 10. Затова за "аспирините" е изключително важно да вземат някакви точки от този мач, колкото и трудно да изглежда това.

Манчестър Сити идва след изненадваща загуба с 1:2 от Нюкасъл в Премиър лийг на 22.11.2025 г., което прекъсна серията им от победи. Преди това "гражданите" записаха убедителен успех срещу Ливърпул с 3:0 (09.11.2025) в първенството. В последния си мач от Шампионската лига, отборът на Пеп Гуардиола разгроми Борусия (Дортмунд) с 4:1 (05.11.2025). Преди това победиха Борнемут с 3:1 (02.11.2025) и Суонзи с 3:1 (29.10.2025) в Карабао Къп.

Байер Леверкузен демонстрира добра форма с победа като гост срещу Волфсбург с 3:1 (22.11.2025) в Бундеслигата. Преди това "аспирините" разгромиха Хайденхайм с 6:0 (08.11.2025) и постигнаха ценна победа с 1:0 като гост на Бенфика (05.11.2025) в Шампионската лига. Единствената им загуба в последните пет мача дойде срещу Байерн (Мюнхен) с 0:3 (01.11.2025), а в Купата на Германия надделяха над Падерборн с 4:2 (29.10.2025).

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Манчестър Сити. Норвежкият нападател демонстрира изключителна резултатност, както в първенството, така и в Шампионската лига, като неговите голове са от решаващо значение за позицията на отбора в турнира. Той има 19 гола в 18 мача през сезона, 5 от които в Шампионската лига.

За домакините само Матео Ковачич остава извън игра заради контузия на глезена, получена в края на октомври. 31-годишният играч не се очаква да се завърне в отбора на Пеп Гуардиола преди март 2026 г.

Списъкът с отсъстващите на Леверкузен е малко по-драстичен. Екекиел Паласиос (аддуктор) е аут до края на годината, докато Лукас Васкес (мускулни проблеми) и Екуи Фернандес (контузия на връзките) са под въпрос. Артур и Аксел Тейп биха могли да се включат.