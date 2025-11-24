Популярни
Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

  • 24 ное 2025 | 19:42
  • 807
  • 0
Треньорът на вратарите на Славия Радостин Станев бе доволен от победата с 1:0 над Ботев във Враца. Специалистът е на мнение, че играта на отбора се подобрява с всеки един мач.

“Сами видяхме, че Ботев имаше преимущество преди почивката и трябваше да обърнем тактиката. Затворихме крилата им и това бе решаващо. След това бе въпрос кой кого ще надхитри. Ние успяхме да се възползваме от положението си. Тези три точки са много важни. Отборът става по-силен от ден на ден. Посъбрахме точки и сега има повече спокойствие и се играе необременено”, каза Станев.

